Alghero-Roma, proteste per i nuovi orari 

Aeroitalia sposta il secondo volo giornaliero (prima programmato a metà mattina) da Alghero a Roma alle 15. Per l’ex sindaco di Alghero, oggi all’opposizione, Mario Bruno, è «intollerabile un buco di otto ore, tra le 7 di mattina e le 15 di pomeriggio» nei collegamenti col la capitale. In una nota, l’esponente del gruppo “Per Alghero”, sostiene che «quella che dovrebbe essere una navetta tra la Sardegna e la penisola, non tiene conto della continuità aerea effettiva per i sardi. A chi serve un arrivo nella capitale alle 17 di pomeriggio? Chi hanno consultato?», si chiede Bruno, chiamando in causa la Giunta regionale. «Tra novembre 2022 e marzo 2023 le compagnie aeree avrebbero messo in vendita un milione di posti in meno rispetto ai cinque mesi a cavallo tra il 2018 e il 2019 e soltanto sulle rotte nazionali. Un calo clamoroso del 37%. D’inverno, quando la motivazione stagionale viene meno, le compagnie riducono la connettività con la Sardegna. Alla faccia della continuità. Mancano all'appello un milione di posti rispetto al periodo novembre 2018-marzo 2019, in media 6.700 posti o 40 voli in meno al giorno».

