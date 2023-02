Alghero, rivolta per gli orari dei voli «Impossibile viaggiare in giornata» 

Il tanto atteso collegamento in continuità territoriale con il capoluogo lombardo sta deludendo le aspettative dei viaggiatori. Gli orari sono scomodi e impediscono di andare e tornare a Milano nella stessa giornata. Il decollo dell’operativo di Ita, infatti, è fissato alle 8.55 del mattino, mentre da Linate il rientro è alle 19. Ciò significa che la permanenza nella metropoli del Nord si riduce a poche ore, quelle centrali. Un disagio soprattutto per chi viaggia per motivi di lavoro o sanitari. «Trattandosi di continuità territoriale il bando avrebbe dovuto prevedere la partenza al mattino molto presto e il rientro la sera tardi», commenta Stefano Visconti presidente dell’Unione delle Camere di Commercio della Sardegna, «ciò per consentire ai sardi che dovessero prevedere la giornata a Milano, di poter programmare gli spostamenti senza dover necessariamente pernottare».

La spiegazione

Il consigliere regionale Marco Tedde, lungi dal voler spezzare una lancia a favore della compagnia aerea, tiene a precisare però che Ita starebbe operando nel perimetro normativo che disciplina questo tipo di voli. «Gli orari, per quanto scomodi, sono in linea con il provvedimento che disciplina la continuità territoriale e gli oneri di servizio» dice l’ex sindaco di Alghero – e cioè l’allegato tecnico del Decreto Ministeriale del 25/11/2021, che è un atto del Ministero e non della Regione. Prevede infatti una tolleranza dello scostamento di mezz’ora sulle fasce 7-8.30 e 19-22.30 che mi pare venga rispettata. Certo è che la Regione e, soprattutto il Governo, sono scesi in campo in tempo reale per fare una efficace opera di “moral suasion” al fine di allineare gli orari alle esigenze dei sardi».

I nodi

Massimo Cadeddu, presidente di Confcommercio Alghero è sul piede di guerra. «Per il tessuto produttivo la destinazione Milano è un volo-business: imprese, aziende, commercianti dunque dovranno spendere il doppio per poter sbrigare i loro affari». Non va meglio per l’Alghero-Roma gestito da Aeroitalia. E questa volta non per una questione di orari e frequenze: l’operativo è comodo e gli aerei decollano tre volte al giorno (7.05 - 11.30- 19).