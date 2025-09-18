Alghero riporta in Sardegna l’Ironman 70.3 

A poco meno di quattro anni di distanza dall’ultima volta nell’Isola, Alghero si appresta a riportare il più celebre marchio internazionale del mondo del triathlon. Il prossimo 7 giugno si svolgerà la prima edizione dell’Ironman 70.3 Alghero. L’annuncio arriva proprio nel weekend dell’Ironman Italy-Emilia Romagna che domani (half distance) e domenica /full) a Cervia vedrà al via anche diversi atleti sardi.

Marchio iconico

Dopo le due esperienze del Forte Village di Santa Margherita di Pula (dove tra un mese si corre il Challenge su analoga distanza), la Sardegna riabbraccia una gara con la “M-dot”, l’iconico brand nato alle Hawaii nel 1978 con la leggendaria gara di 3800 metri di nuoto, 180 km di ciclismo e 42,195 di corsa. In questo caso la gara sarà sulla mezza distanza, più accessibile ai tanti age group italiani (e non solo) e ugualmente spettacolare.

Tre anni

L’operazione è stata pilotata dal comune di Alghero (che da tempo lavorava sotto traccia) che ha garantito il sostegno per tre edizioni. L’anno prossimo l’Italia avrà tre prove Ironman in calendario (oltre Cervia c’è anche Venezia-Jesolo) ma soprattutto Alghero punta a diventare una delle capitali mondiali del triathlon tout-court per una settimana intera. Dipenderà dalla conferma della tappa del circuito mondiale olimpico, cioè le World Triathlon Championship Series, che vedono al via i migliori triatleti del mondo sulle brevi distanze e che in questa stagione si è disputato nella città catalana a fine maggio.

Il percorso

Giovedì saranno aperte le iscrizioni per la gara che prevede i 1900 metri di nuoto nella baia di San Giovanni, davanti alle mura medievali di Alghero, 90 km di ciclismo su un giro unico nell’entroterra, e la mezza maratona conclusiva (21,1 km) tra il porto, il lungomare e le vie del centro storico. «Un evento di questo calibro, che unisce e appassiona migliaia di atleti e spettatori da tutto il mondo, sarà un’occasione per far conoscere le eccellenze del nostro territorio a una platea sempre più ampia e internazionale», sottolinea il sidnaco Raimondo Caciotto. ( c.a.m. )

