Alghero regina delle vacanze sarde 

Alghero si tiene stretto lo scettro di regina delle vacanze sarde per il 2023 e punta a replicare la performance anche per quest’estate. Intanto da queste parti l’occupazione nelle camere di hotel è ben sopra la media del territorio: quasi il 75 per cento contro il 72 per cento del resto del nord-ovest. Lo fanno sapere gli uffici della Federalberghi-Confcommercio provinciale di Sassari che hanno elaborato i dati inviati da un campione del 35 per cento di tutte le strutture ricettive alberghiere operanti nel Sassarese. Da Stintino, a Castelsardo, passando per Valledoria, Porto Torres, Alghero, Sorso, Sassari e aree interne, i posti letto campionati su base mensile sono stati 120.750, per 24.329 arrivi dei quali 9.666 nazionali e 14.663 internazionali.

Lo scorso anno, a giugno, la Riviera del Corallo aveva fissato l’asticella al 67,78 per cento, mentre quest’anno gli hotel sono sette punti più avanti. Bene anche il Golfo dell’Asinara, con un indice di riempimento camere intorno al 68 per cento contro il 53 per cento del 2023. «Il primo mese tipicamente estivo, inequivocabilmente trainato dal prodotto marino balneare - considera il presidente Federalberghi Confcommercio Provincia di Sassari Stefano Visconti - ha fissato occupazioni in fortissima crescita rispetto all'anno precedente, già soddisfacente per il comparto. Un asset prezioso, quello del contesto ambientale, in grado di persuadere sempre più turisti a scegliere la nostra destinazione».

Consorzio turistico

Il Consorzio turistico Riviera del Corallo, che riunisce titolari di hotel e imprese per i servizi all’accoglienza, intanto, ha scritto una lettera aperta al neo sindaco Raimondo Cacciotto, augurando a lui, alla giunta e al Consiglio, un buon lavoro. «Il vostro insediamento rappresenta un momento di grande importanza per il nostro comune, e siamo fiduciosi che la vostra dedizione, esperienza e passione potranno portare a un futuro prospero e sostenibile per tutti noi», scrive la presidente Bianca Bradi: «Siamo consapevoli delle sfide e delle responsabilità che vi attendono, ma siamo altrettanto certi che saprete affrontarle con impegno e determinazione. La nostra comunità è ricca di risorse, talento e potenziale e, come Consorzio, siamo entusiasti di lavorare insieme a voi per promuovere il benessere e la qualità della vita di tutti i cittadini di Alghero». Infine l’appello a mantenere «un dialogo aperto e costruttivo, ascoltando le esigenze e le preoccupazioni per ricercare le soluzioni che meglio riflettono i valori e le aspirazioni delle imprese e della città».

