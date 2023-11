Alghero punta su Sandrelli, Solfrizzi, Pennacchi 

La magia del nouveau cirque e intriganti e raffinate coreografie contemporanee, tra l'ironia della commedia e il pathos dell'antica tragedia per la Stagione 2023-2024 al Teatro Civico di Alghero, organizzata dal CeDAC, con la direzione artistica di Valeria Ciabattoni. Dodici titoli in cartellone tra dicembre e aprile con i nomi di punta del teatro italiano – da Gigio Alberti e Amanda Sandrelli, Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, a Cinzia Spanò, Andrea Pennacchi, Paola Minaccioni, Arianna Scommegna (già vincitrice del Premio Hystrio e del Premio Ubu) con Francesca Ciocchetti, Matilde Facheris, Maria Pilar Pérez Aspa, Giorgia Senesi, Sandra Zoccolan e Debora Zuin – accanto alle creazioni di coreografi come Adriano Bolognino (Premio Danza & Danza 2022) e Ziya Azazi e a un poetico “concerto per bolle di sapone” di e con Michele Cafaggi.

Tra gli autori più interessanti e originali, da “Boris” a “La linea verticale”, da “Migliore” a “Qui e Ora”, Mattia Torre (scomparso nel 2019) firma testo e regia di “456”, una commedia nera per uno spietato ritratto di famiglia, tra rancori e incomprensioni, con Massimo De Lorenzo, mentre l'eclettico musicista Gipo Gurrado in “Family / A Modern Musical Comedy” indaga tra le inquietudini e le nevrosi della società contemporanea, a partire dalla sfera degli affetti e dei legami familiari, ispirandosi ai grandi cantautori italiani. Omaggio a Eduardo De Filippo con “Natale in Casa Cupiello”, spettacolo per attore cum figuris da un’idea di Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia, anche protagonista sulla scena con i pupazzi e le maschere di Tiziano Fario, per la regia di Lello Serao, in cui il rito del presepe rivive attraverso lo sguardo del figlio ribelle, fra tradizione e innovazione.

