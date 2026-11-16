Tutto su Mediaset per salvare il Capodanno televisivo di Alghero. Dopo il fallimento della gara europea e l’esclusione dell’unico concorrente, il Comune cambia strada e punta direttamente sul colosso televisivo per realizzare lo spettacolo di San Silvestro in diretta nazionale. Niente nuovo bando pubblico, ma una procedura negoziata con un unico operatore: Reti Televisive Italiane Spa, società del gruppo Mediaset, che avrà dieci giorni dalla ricezione dell’invito per presentare la propria offerta. A mettere nero su bianco la decisione è la determinazione numero 3490 del 12 novembre, firmata dalla segretaria generale Debora Rita Fonnesu. L’unica offerta pervenuta a ottobre, infatti, quella del raggruppamento temporaneo di imprese guidato da T Project Group, è stata esclusa per il mancato raggiungimento della soglia minima di valutazione tecnica. La commissione aveva inoltre rilevato carenze progettuali e criticità organizzative e di sicurezza.

Il progetto

Ora si riparte, dunque, con una procedura prevista dall’articolo 76 del Codice dei contratti pubblici, che consente il ricorso alla negoziazione senza bando. Resta confermato l’impianto del progetto sostenuto dalla Regione con tre milioni di euro, ai quali si aggiungono 500mila euro del Comune. Alghero sarà la piazza principale di uno spettacolo televisivo nazionale in chiaro, con collegamenti da altre località dell’Isola. La diretta dovrà durare almeno tre ore e mezza, iniziare tra le 22 e le 23 del 31 dicembre e proseguire fino alle prime ore del nuovo anno. La corsa contro il tempo è ormai iniziata e la città è in attesa di conoscere quale sarà il programma dei festeggiamenti.

Le altre piazze

Intanto La Maddalena gioca la carta del mistero per il suo Natale: il 28 dicembre, in piazza Umberto I, previsto “l’arrivo di uno degli artisti italiani più ascoltati del 2026”. Il nome top secret fino ad oggi. Sassari ha già ufficializzato il suo Capodanno: sarà Zucchero Fornaciari a salutare il 2026 con un grande concerto in piazzale Segni. A Olbia doppio appuntamento al Molo Brin: Irama si esibirà prima della mezzanotte, seguito dai fuochi d’artificio e dal concerto della rapper Anna Pepe. Ad Arzachena arrivano i Pinguini tattici nucleari mentre si attende ancora la scelta di Castelsardo.

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