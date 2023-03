Alghero, più prenotazioni last minute 

La Pasqua media non ha convinto gli hotel sulla costa ad aprire i battenti. Sono solo gli alberghi di città, con 1.200 posti letto, ad attendere i turisti che arriveranno per lo più dal Cagliaritano, ma le prenotazioni stanno andando a rilento.

«Probabilmente qualcosa inizierà a muoversi più sotto data», dice Stefano Visconti presidente Federalberghi Nord Sardegna, «a differenza dei mesi estivi per i quali, invece, ci sono già tantissime richieste». Il prodotto pasquale è a uso e consumo di un mercato interno e il suo successo è strettamente legato alle previsioni meteo: i visitatori decidono all’ultimo minuto.

Gli hotel sulla spiaggia, troppo legati ad un target marino-balneare, aspetteranno la seconda metà di aprile per accogliere i primi turisti. In compenso ci sono migliaia di posti letto nelle case-vacanza: basta dare uno sguardo agli annunci sui portali degli affitti brevi. Dai 250 ai 600 euro per tre notti nel weekend pasquale in uno dei tanti appartamenti del centro. Ryanair garantisce un volo da Barcellona e uno da Madrid proprio a cavallo della Pasqua e saranno in molti a approfittarne. Chi arriverà potrà assistere ai riti della Settimana Santa che si ripetono immutati da secoli. Le migliaia di fiaccole che attraversano il centro storico in coda ai Jermans Blancs della Confrarìa del Gonfalò (la confraternita algherese della Misericordia) e ai fratelli spagnoli che, per l'occasione, indossano abiti fatti di preziosi tessuti, arricchiti dagli emblemi e dai colori della Passione, con i tipici cappucci appuntiti propri della tradizione catalana.

