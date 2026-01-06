VaiOnline
Al Cuccureddu.
Alghero padrone assoluto 

Contro il Bonorva arriva il diciassettesimo successo 

Alghero 2

Bonorva 1

Alghero (4-3-3) : Piga, Alessandro Pinna, Baraye, Fadda (31’ st Daga), Puttolu (48’ st Chessa), Mula, Paolo Pinna, Roccuzzo, Marcangeli (12’ st Marras, 50’ st Mereu), Barboza, Scognamillo (1’ st Virdis). In panchina Carta, Nieddu, Martinelli, Cossu. Allenatore Mauro Giorico.
Bonorva (4-4-2) : Mannoni, Sanna, Jara (27’ st Chelo), Cordoba, Zappareddu (36’ st Cocco), Madeddu, Camara, Soro, Caddeo (15’ st Spanu), Pinna (45’ st Gutierrez), Saba. In panchina Vassallo, El Marrakchi, Sanna, Silanos, Matassa. Allenatore Michele Pulina.
Arbitro : Fronteddu di Nuoro.
Reti : pt 18’ Barboza; st 8’ Madeddu (r), 16’ Barboza (r).

Note : espulso Baraye.


Alghero. È record. Dalla Serie A alla Promozione l’Alghero è l’unica squadra ad aver iniziato la stagione con diciassette vittorie in altrettante partite. L’ultima arriva col 2-1 contro il Bonorva, secondo in classifica sino a ieri, squadra tanto tosta e ben disposta in campo da mettere in difficoltà la capolista. Che ora vola a +14 dalla più immediata inseguitrice, diventata l’Usinese.

La gara
Giallorossi in vantaggio al 18’ con Barboza, sempre più bomber, che batte una punizione poco oltre il vertice dell’area e calcia forte verso il primo palo con Mannoni che, forse troppo sul secondo, non riesce a intervenire prima che la sfera si infili in rete. Al 38’ Samuele Pinna sfiora la traversa da fuori area. Al 43’ Madeddu scende sulla destra, arriva sul fondo e mette in mezzo per l’accorrente Caddeo che da due passi mette incredibilmente alto.

Secondo tempo
Nella ripresa botta e risposta dal dischetto con due rigori che hanno portato alle proteste prima di calciatori e tifosi dell’Alghero, poi di tesserati e supporters del Bonorva. Al 52’ contrasto in area giallorossa tra Alessandro Pinna e capitan Saba e l’arbitro indica il dischetto: batte Madeddu e spiazza Piga. Al 61’ Puttolu finisce a terra in area ospite e il signor Fronteddu fischia il secondo penalty, con Barboza che firma la sua diciottesima rete in stagione. Al 92’ Roccuzzo fa tutto da solo e dal limite centra la traversa. Nel finale seconda ammonizione per Baraye.

