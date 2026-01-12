VaiOnline
Alghero oltre ogni limite 

Ha vinto 18 partite su 18 e ha il capocannoniere del torneo 

Alghero. In una stagione da record, l’Alghero non vuole fermarsi. Dopo il 3-0 sul Bosa i catalani consolidano la vetta del girone B di Promozione ma non si pongono limiti: 18 vittorie su 18 partite, 59 reti segnate, 12 subite (differenza reti +47) e 16 punti di vantaggio sul Bonorva secondo. Veste la giallorossa anche il bomber del campionato, Diego Barboza, 19 gol in 18 presenze.

«Diego è un leader, dentro e fuori dal campo. Non lo scopro io. Nella sua scelta, oltre al progetto, è stato determinante mister Giorico», spiega il direttore sportivo giallorosso Alessandro Piras, che sottolinea come «ogni domenica stiano esordendo tanti giovani del nostro vivaio. È una rosa con tanti algheresi, sia esperti, sia giovani, e credo sia una cosa molto importante».

La costruzione

Il lavoro è partito dallo scorso anno, spiega Piras: «Dopo la retrocessione la società si è rimboccata subito le maniche per costruire una squadra competitiva con l’obiettivo chiaro di risalire immediatamente in Eccellenza. Questo record rappresenta qualcosa di straordinario e difficilmente ripetibile in Sardegna: i complimenti vanno all’allenatore, al suo staff e ai giocatori». Una stagione per ora quasi perfetta ma con un «piccolo neo», spiega il dirigente giallorosso: «Il non essere ancora scesi in campo la domenica al Mariotti, soprattutto per dare una soddisfazione ai nostri tifosi. Tifosi che spero continuino a seguirci, sempre più numerosi, con un grazie particolare ai Testardi Catalani perché ci seguono e ci supportano sempre, in casa e fuori».

Non è finita

Ma il campionato non è ancora blindato e Alessandro Piras ha l’esperienza per saperlo: «Non temiamo cali di tensione. I ragazzi continuano a lavorare, come dall’inizio, con grande intensità e molta attenzione, perché il mister lo richiede in ogni allenamento. Guai ad abbassare la guardia: bisogna dare sempre il 100 per cento ed è per questo che si ottengono certi risultati».

Record

Fino a domenica scorsa un’altra squadra poteva contendere il record nazionale all’Alghero, il Santa Venerina (girone C della Promozione siciliana), che dopo 14 successi di fila ha perso 2-0 in casa del Valdinisi Nizza. Due squadre sono ancora a punteggio pieno in Seconda categoria: 16 vittorie per la Triuggese (girone S lombardo), reduce dal 2-1 in casa del Misinto, e 13 della Polisportiva Samurai (girone A piacentino), che ripartirà con la prima di ritorno sabato in casa del Rottofreno.

