Alghero-nuorese show 

Alghero 2

Nuorese 2

Alghero (4-3-1-2) : Secchi, Dore, Masala, Manunta, Mereu, Urgias, Feliz Rabacal (38’ st Meloni), Mula (33’ st Paolo Carboni), Franchi, Marco Carboni, Baraye. In panchina Pittalis, Giorgi, Sini, Milia, Pinna, Puddu, Sasso. Allenatore Alessandro Piras.

Nuorese (4-3-3) : Emiliano Manfredi, Rivera, Leonel Manfredi, Steri, Peana, Emerson, Stefano Demurtas (15’ st Pitirra), Alessio Demurtas, Godalier (16’ st Kpama), Piredda (45’ st Bonfigli), Cocco (27’ st Puddu). In panchina Ruggiu, Ruggeri, Aru, Usai, Passalenti. Allenatore Antonio Prastaro.

Arbitro : Giuseppe Coccolino di Oristano.

Reti : 4’ Franchi, 7’ Piredda (r), 30’ st Baraye, 31’ st A. Demurtas.



Alghero. Gol ed emozioni sul sintetico del Pino Cuccureddu: tra Alghero e Nuorese finisce 2-2. Circa 100’ di botta e risposta tra le squadre in un match che si è acceso al 4’. Franchi esalta i riflessi di Manfredi, tap in di Baraye e il portiere respinge ancora ma l’assistente indica il centrocampo: la palla ha superato la linea di porta. Passano 3’ e la capolista pareggia con Piredda, che prima subisce fallo in area da Masala e poi batte il rigore spiazzando Secchi per l’1-1.

Nel primo tempo le azioni più pericolose sono griffate Alghero, con Marco Carboni, Baraye e Franchi che non trovano la via della rete. La ripresa prosegue sulla stessa falsariga. Alghero nuovamente in vantaggio al 75’ ancora con Baraye, che su azione d’angolo trova il tempo giusto per la deviazione vincente. Ma basta un giro di lancette ed è ancora parità: batti e ribatti in area giallorossa, la sfera finisce sui piedi di Alessio Demurtas che batte il portiere con una zampata all’altezza del palo alla destra di Secchi. All’89’ lo stesso Demurtas innesca Piredda ma Secchi salva in corner: è 2-2.



