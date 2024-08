Alghero, non ho tempo di aspettare! La notte oggi è tutta dei Folkstone 

Rieccoli i “briganti” del medieval metal rock. L’ultima volta in Sardegna è stata 10 anni fa a Mogoro. Ora i Folkstone sbarcano all’AlgueRock Festival, evento inserito nel cartellone dell'estate della città catalana: stasera all’anfiteatro Ivan Graziani (ingresso gratuito dalle 19.30) sarà una esplosione di energia grazie a ritmi e musica trascinanti con strumenti antichi e moderni, che hanno conquistato pure il pubblico europeo. Prima di loro sul palco in apertura i Rusty Punx, subito dopo gli Icy Steel.

Si era fermata nel 2019 la band bergamasca, ma ha ripreso i live l’anno scorso e sta facendo un pienone dopo l’altro nello Stivale, a conferma di uno zoccolo duro di fan ma anche di nuove conquiste.I Folkstone sono nati esattamente venti anni fa da un’idea di Lorenzo Marchesi, frontman della band. La formazione attuale è composta da nove elementi. Oltre a Marchesi che canta e suona cornamuse e bombarda (strumento medievale a fiato con ancia doppia), ci sono Roberta Rota (cornamuse, bombarde, voce, arpa), Maurizio Cardullo (cornamuse, bombarde, cetra, bouzouki irlandesi, flauti e cori), Edoardo Sala (batteria e percussioni), Steve Ferrovecchio (basso), Luca Bonometti (chitarre e cori), Marco Legnani (ghironda e strumenti a corda), Giancarlo Percopo (cornamuse e bombarde) e Silvia Bonino (arpa).“Non ho tempo di aspettare” è il nome del tour che propone in scaletta i brani del vinile appena uscito: “Racconti da Taberna”. Raccoglie alcuni dei successi della folk metal band come “Nebbie”, “Briganti di Montagna” e “Le voci della sera” più i due nuovi singoli “Macerie” e “La fabbrica dei perdenti”. Tutti i brani sono stati rimasterizzati.

Stare fermi 4 anni come vi ha aiutato?

«Ci ha aiutato anche a ritrovarci, a liberare la testa, fare un po' di tabula rasa di quello che è stato, abbiamo rimesso idee, benzina e voglia di stare su un palco per dare tutto».

La “Fabbrica dei perdenti” e “Diario di un ultimo” sono i titoli di due brani: è la vostra filosofia di vita?

«Sappiamo che facciamo un genere di nicchia, non abbiamo pretese di mainstream. Ci vuole sempre una goccia di umiltà. Noi siamo lì per trasmettere emozioni e far pensare, ma non siamo degli idoli, semplicemente raccontiamo noi stessi, come viviamo».

Come mai la scelta del vinile e della vendita solo al concerto?

«La raccolta ripercorre la nostra storia e ci sembrava giusto metterla su un supporto fisico. I prossimi album saranno comunque in digitale con materiale nuovo. Chiuso il tour, il 31 agosto, torniamo a Bergamo per lavorare su un doppio album».

Nella taberna dei Folkstone cosa avete aggiunto dopo 4 anni di stop?

«È stato come se ci fossimo chiusi dentro e non aprissimo le finestre: ci eravamo un po' stancati del nostro modo di vedere le cose. Ora abbiamo aperto le finestre per fare entrare aria fresca e nuova».

La birretta col pubblico ci scappa alla fine della serata?

«I nostri fan ormai lo sanno che ci si trova al bancone a fine concerto. È stato e sarà sempre così».

