Alghero liquidato, Budoni in vetta 

Budoni 2

Alghero 0

Budoni (4-3-3) : Moscaritolo; Raimo (35’ st Hundt), Iacob, Farris, Ferrari; Serra, Hadad (46’ st Stefanoni), Teliz; Piassi, Mulas (35’ pt Gavrila), Belloni. In panchina Coscione, Medic, Conci, Tupponi, Dessena, Cappai. Allenatore Cerbone.

Alghero (4-4-2) : Gobbi; Spanu, Kamana, Serna, Pireddu; Mula (35’ st Sanna), Mereu (38’ st Gamarra), Brboric, Baraye (17’ st Marras); Carboni (25’ st Scanu), Scognamillo. In panchina Piga, Sini, Scanu, Sanna, Gamarra, Carboni, Marras, Manunta, Delizos. Allenatore Giandon.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Reti : nel secondo tempo 28’ Piassi, 30’ Farris.

Note : ammoniti Pireddu, Serra, Raimo, Marras, Serna.

Budoni. Due gol in due minuti e il Budoni fa suo lo scontro ad alta quota contro l’Alghero conquistando allo stesso tempo anche la testa della classifica in coabitazione con il Monastir.

I due gol subiti in rapida successione hanno tagliato le speranze ai giallorossi, che sino a quei frangenti hanno tenuto testa alla neo capolista senza però riuscire a impensierire Moscaritolo, mai chiamato in causa. Ciò conferma la solidità difensiva del Budoni, miglior retroguardia del campionato con un gol subito in 6 giornate.

Il primo tempo scivola via senza troppi sussulti. È la ripresa che regala le migliori occasioni. Prima Belloni poi Gavrila vanno vicini al vantaggio, ma è il solito Piassi con un colpo di testa su assist di Ferrari a risolvere una gara che andava verso il pareggio. Farris 2’ dopo replica con una frustata che non lascia scampo a Gobbi.

