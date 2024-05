Alghero, la squadra di Cacciotto 

«Mi piace parlare di “squadra”, perché sarà un lavoro collettivo e io sarò il primo garante di questo progetto con il quale vogliamo suscitare rinnovata fiducia nella nostra comunità». Raimondo Cacciotto, candidato sindaco di Alghero per la coalizione “Progetto Alghero” (Campo largo e forze civiche centriste), ha presentato ieri le liste che lo sostengono. Nella sede elettorale di via XX Settembre c’erano i rappresentanti di Futuro Comune, Alleanza verdi sinistra, Noi riformiamo Alghero, Città viva, Partito Democratico, Orizzonte comune, Movimento 5 stelle e Alghero al centro.

Agronomo, 45 anni, già assessore e consigliere regionale, Cacciotto si prepara a sfidare l’avvocato Marco Tedde, 68 anni, due volte sindaco di Alghero, sostenuto da una coalizione di centrodestra civica e sardista.Voglio sottolineare che il rinnovamento non è solo un fatto generazionale ma di spirito e di volontà», ha detto Cacciotto riferendosi alla differenza di età con il suo avversario politico. «Questo è un momento epocale per Alghero – ha aggiunto – grazie alla congiuntura storica di un governo regionale che conta ben 5 assessori del territorio. Se cogliamo questa opportunità potremmo risolvere tante questioni urgenti come la sanità, le infrastrutture, ma anche per il rilancio della tenuta di Surigheddu e Mamuntanas, dobbiamo risolverlo in questa legislatura – ha esortato – altrimenti non lo risolveremo mai più».

la coalizione

Intorno a lui i rappresentanti di tutte le forze politiche della coalizione. «È stato un gioco facilissimo riunire il partito attorno a Cacciotto – ha sottolineato Enrico Daga, segretario cittadino del Pd – perché c’è un garante che rappresenta appieno una comunità che vuole cambiare pagina». Per il Movimento 5 Stelle è intervenuto Graziano Porcu. Fino all’ultimo non era data per scontata la presenza dei pentastellati nella coalizione con i centristi. «In passato abbiamo corso da soli, – ha spiegato Porcu – ma il Movimento è cambiato e ora mi rendo conto che correre insieme è quello che vogliono anche gli elettori». Presenti le forze moderate e centriste, con Francesco Marinaro e gli assessori Maria Grazia Salaris e Emiliano Piras. «Per dare risposte alle esigenze concrete abbiamo intuito che fosse necessario cambiare rotta» hanno spiegato i candidati di Noi Riformiamo Alghero. In rappresentanza dell’Alleanza verdi sinistra, invece, il consigliere regionale Valdo Di Nolfo. «Abbiamo voluto candidare persone che non hanno avuto precedenti esperienze con 11 candidati sotto i 40 e uno di 18 anni, tutti con lo spirito di dare un contributo».

