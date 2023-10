alghero, la prima volta 

Alghero 4

Stintino 3

Alghero (4-4-2) : Sechi, Manunta (29’ st Cherchi), F. Sanna (29’ st Giorgi), Sini, Mereu, P. Carboni, Sasso (25’ st M. Sanna), Mula, Seck, Baraye, Meloni (38’ st Spiri). In panchina: Marrosu, Urgias, G. Sanna, Alberti, Stumpo. Allenatore Giandon.

Stintino (4-2-3-1) : Panai, Bilea, S. Ruiu (42’ st A. Ruiu), Gadau, Campus, Sanna, Foddai (19’ st Colombo), Gueli (19’ st Piana), Oggiano, Fini, Doukar (7’ st Zappino). In panchina: Canalis, Cocco, Piga, Lobino, Pais. Allenatore Loriga.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Reti : nel primo tempo 20’ (r), 34’ e 42’ Meloni, 31’ Oggiano (r), 38’ Mereu; nel secondo tempo 32’ Fini, 46’ Gadau.



Alghero. Vittoria pirotecnica per l'Alghero, che nell'esordio casali ngo nel campionato di Promozione batte 4-3 lo Stintino. Una sfida che sembrava essere in ghiaccio per i giallorossi, in vantaggio 4-1 all'intervallo, con una tripletta firmata da bomber Meloni. Ma le due reti ospiti nell'ultimo quarto d'ora hanno reso incandescente il finale.

Poker giallorosso

Il risultato si sblocca dopo 20' con Meloni, che dal dischetto spiazza Panai. Un duello che si era già ripe tuto in due azioni precedenti, con il portiere che aveva avuto sempre la meglio. Sull'azione del rigore era stato bravo Baraye, atterrato in area. Ma lo Stintino non ci sta e, sempre dagli undici metri, è Oggiano a pareggiare i conti poco oltre la mezz'ora. Tre giri di lancette dopo, i padroni di casa tornano avanti ancora con Meloni, che trova la deviazione vincente sul corner di Mereu. Al 38', il 3-1 arriva ancora con Mereu dalla bandierina e sfera deviata nella propria porta da un giocatore ospite. Al 42', l'Alghero cala il poker con il solito Meloni.

La ripresa

In avvio di secondo tempo, il cartellino rosso nei confronti di Oggiano pare mettere la parola fine alla sfida. Ma l'undici di Loriga continua a provarci e al 32’ è Fini ad accorciare le distanze. Lo Stintino ci prova e in avvio di recupero arriva anche il 4-3 firmato da Gadau. Serrate finale, ma l'Alghero regge. Triplice fischio finale e prima vittoria per i giallorossi.