Alghero, la Croazia supera il Settebello 

Croazia 9

Italia 8

Croazia : Bijac, Buric, Fatovic 2, Krapic, Jokovic 4, Bukic, Vukicevic, Zuvela 1, Marinic Kragic 1, Vrlic, Biljaka, Kharkov 1, Popadic. Ct Ivica Tucak.

Italia : Del Lungo, Di Fulvio 2, Condemi, Gianazza 2, Fondelli, Velotto 1, Renzuto Iodice, Echenique 1, Presciutti 1, Bruni, Di Somma, Iocchi Gratta 1, Nicosia. Ct Sandro Campagna.

Alghero. Si chiude con la seconda sconfitta del Settebello e il successo della Spagna la 4ª Waterpolo Sardinia Cup 2024. Nella piscina comunale di Alghero, la terza e ultima giornata si è aperta con la vittoria degli iberici, che hanno centrato il terzo successo in altrettanti in match disputati, battendo 15-9 la Grecia. Gli ellenici ce l'hanno messa tutta per rovinare la festa a Granados e compagni, ma non sono riusciti a conquistare il primo punto nella loro manifestazione.

Poi, spazio all'Italia, che ha affrontato la Croazia in un match che sarà comunque utile nel cammino verso Parigi. In acqua le due squadre che si sono affrontate nella finale mondiale, si sono presentate a pari punti (una vittoria per parte) e che non hanno mollato fino alla fine. La vittoria è andata per 9-8 alla Croazia, trascinata da Maro Jokovic, autore di Maro Jokovic.

Ora il ct Sandro Campagna, anche tenendo conto di quanto visto ad Alghero, dovrà scegliere tra i diciotto azzurri scesi nella vasca della Piscina Comunale di Maria Pia i tredici da portare ai Giochi Olimpici di Parigi, che prenderanno il via a fine mese.



Classifica finale : Spagna 9; Croazia 6; Italia 3; Grecia 0.

