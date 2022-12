Alghero, la casa di Carta 

Il 4º Challenge Riviera del Corallo, ultimo e decisivo round del Campionato Italiano, si è concluso col dominio dei piloti sardi ed è stato vinto, come nel 2021, dal sassarese Enea Carta. Il turritano, per l’occasione di nuovo al volante della più maneggevole Formula Gloria anziché della Radical Prosport impiegata nelle gare precedenti, si è confermato così campione regionale della specialità. Alle spalle dell’alfiere del Racing Team Sorso, si è piazzato l’ittirese di Arrangiati Team, Enrico Piu, neo campione regionale Autoslalom che, pur essendo al debutto nella gara algherese, ha saputo subito trovare il giusto feeling, tanto da accumulare, in tre manche, un distacco di appena 0”74 dal vincitore. Sul terzo gradino del podio il pilota di Autoservice Sport, Dario Mannoni, che ha preceduto Luca Tilloca e Franco Arru. Al traguardo, 28 dei 36 partenti. Portato in ospedale per accertamenti dopo un “dritto” il pilota cagliaritano Daniele Vacca.

Il Tricolore

La manifestazione, organizzata da Alghero Corse col supporto del Comune, di Aci Sassari e Fondazione Alghero, era però decisiva anche per il titolo italiano, per il quale era favorito Marco Semeraro, arrivato in Sardegna con un bottino di 30 punti e un piccolissimo margine su Vito Pastore (29), Domenico Martucci (27,5) e Giuseppe Palumbo (26,5). Il leader del campionato, tuttavia è stato costretto al ritiro dopo la prima manche e ha visto ben presto sfumare i sogni di gloria. E in una serie in cui a fare la differenza sono i punti di gruppo e classe e non l’assoluta, pur in attesa dell’omologazione federale, lo scettro dovrebbe essere tra le mani di Vito Pastore (Renault R5 gtt), 13º assoluto e 2º di gruppo e classe in E1 1600 T proprio davanti a Domenico Martucci (Renault R5 gtt). A Giuseppe Palumbo, 9º assoluto su Acm 002, non dovrebbe essere bastato il 3º posto di gruppo e classe in E2Sc 1400.

Classifica (aggregati) : 1) E. Carta (Formula Gloria) in 4’11”03; 2) E. Piu (F. Gloria) a 0”74; 3) D. Mannoni (F. Gloria) a 1”57; 4) L. Tilloca (Sport Tag) a 6”95; 5) F. Arru (Kart cross) a 7”96; 6) R. Idili (Kawasaki IR Sport) a 8”38; 7) G. Cannoni (Poletti Hayabusa) a 13”32; 8) Y. Lai (Kart cross) a 14”69; 9) G. Palumbo (Acm 002) a 19”81; 10) M. Fois (Fa2) a 30”76.