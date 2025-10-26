VaiOnline
Al Badu e linos.
27 ottobre 2025 alle 00:32

Alghero INARRESTABILE 

Il San Giorgio Perfugas cede alla corazzata giallorossa 

S. G. Perfugas 0

Alghero 2

San Giorgio Perfugas (4-3-3) : Saragato, Romero, Biasiato (7’ st Cassano), Soggia (30’ st Langasco), Sassu, Secchi, Pitruzzello, Giagheddu, Alcazar (40’ st Ruiu), R. Desole (10’ st Casu), Bazzoni. In panchina Muntoni, G. Desole, Ruiu, Lostia, Canu, Delizos. Allenatore Piga.

Alghero (4-3-3) : Piga, A. Pinna, Mereu (46’ st Scanu), Virdis, Scognamillo, P. Pinna, Barboza (30’ st Marras), Carboni (35’ st Mula), Baraye (40’ st Daga), Cossu (21’ st Chessa). In panchina Carta, Manunta, Oggiano, Roccuzzo. Allenatore Giorico.

Arbitro : Masu Ruela di Olbia.

Reti : pt 26’ Barboza; st 21’ Carboni.

Perfugas. L’Alghero fa 8 vittorie su 8 gare e anche la San Giorgio deve arrendersi alla corazzata guidata da Mauro Giorico. Non si è trattato però dell’ennesima goleada dei giallorossi, seppur già in vantaggio al 26’ con Barboza, che batte Saragato su cross di Mereu.

In dieci

San Giorgio che prova a reagire ma resta in 10 per l’espulsione di Giagheddu al 38’. Chi si aspetta il tracollo locale si trova una San Giorgio a lottare fino all’ultimo pallone capitolando al 21 della ripresa con Carboni, bravissimo nel recuperare palla e aver anche la freddezza di poter scegliere l’angolino perfetto per il 2-0. Nel finale è Virdis a sfiorare il 3-0 quando, complice uno svarione difensivo, manda la palla nel sette. Per l’Alghero avanzata decisa verso l’Eccellenza, con l’Usinese seconda a meno 6. Per la San Giorgio delusione e tanta amarezza.

