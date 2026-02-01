alghero in scioltezza 

Alghero 5

Tuttavista 1

Alghero (4-3-3) : Fabio Marras, Alessandro Pinna, Mereu, Marcangeli (26’ st Scognamillo), Virdis, Roccuzzo, Martinelli (13’ st Cossu), Barboza, Daga (13’ st Chessa), Carboni (23’ st Nieddu), Baraye (33’ st Mula). A disposizione Carta, Piga, Milia, Ferro. Allenatore Mauro Giorico.

Tuttavista Galtellì (4-3-3) : Aquilon, Enrico Mameli, Arcadu (29’ st Bitta), Balde, Van Buskinks, Bernia, Rodriguez, Simone Mameli, Meite (44’ st Disi), Fronteddu (23’ st Calia), Zahnati. Allenatore Francesco Picconi.

Arbitro : Niccolò Soro di Olbia.

Reti : pt 4’ Martinelli, 7’ Baraye, 28’ Barboza; st 7’ Barboza, 12’ Virdis, 37’ Simone Mameli.



Alghero. Ventunesima vittoria consecutiva per l'Alghero, che batte 5-1 il Tuttavista Galtellì. Il testacoda del girone B non ha prodotto sorprese: la corazzata giallorossa ha messo in ghiaccio il match dopo 7' di gioco. Al 4' azione insistita dei padroni di casa, cross dalla destra, controcross dalla sinistra e Martinelli trova l'incornata vincente. Tre minuti dopo Baraye si fa metà campo palla al piede, si infila nella retroguardia ospite, salta anche il portiere e deposita la palla nella porta sguarnita. Baraye si ripete poco dopo, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Al 28', traversone dalla destra e Barboza timbra di testa il 3-0.

Nella ripresa, passano 7' e l'Alghero cala il poker: Virdis entra in area sulla destra, arriva sul fondo e mette in mezzo per l'accorrente Barboza, che firma la doppietta personale. Al 57', Virdis si mette in proprio, penetra centralmente e batte Aquilon. Al minuto 82 arriva la rete della bandiera ospite: il giovane portiere Fabio Marras (classe 2010, positivo il suo esordio in Prima squadra), è pronto nella respinta su conclusione da fuori area, ma Simone Mameli è il più lesto di tutti a recuperare palla e segna il 5-1 finale.



