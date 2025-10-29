«Alghero in ritardo»: è scontro 

Il conto alla rovescia per il Capodanno ad Alghero si apre tra polemiche e attese. A poche settimane dal grande evento, Fratelli d’Italia riaccende il dibattito e accusa la Fondazione Alghero e l’Amministrazione comunale di lentezza e scarsa programmazione. «Anche quest’anno Alghero viene superata da Olbia nella tempestività della promozione del Capodanno», dichiara il vice coordinatore cittadino di FdI, Alessio Auriemma: «A oggi non c’è un programma né un nome, e questo è un danno per gli operatori economici che lavorano sul turismo invernale». Per il Cap d’Any di Alghero l’unica certezza al momento è il teatro della festa: il piazzale della Pace, il grande parcheggio centrale in grado di ospitare 20mila persone. Sul big della musica che traghetterà verso il 2026 algheresi e ospiti, invece, c’è ancora il più stretto riserbo. Circolano i nomi di Olly e dei Pinguini Tattici Nucleari, ma non ci sono conferme. E nel frattempo Olbia rilancia col secondo concerto che andrà in scena dopo Marco Mengoni e il brindisi di mezzanotte, i rumors più accreditati danno il nome di Lazza.

La Fondazione

Ad Alghero nel mirino degli avversari politici la gestione della Fondazione che, nelle scorse settimane ha avviato un’indagine esplorativa per raccogliere proposte artistiche. «A sei giorni dalla scadenza - aggiunge il consigliere Auriemma - non è stato reso noto alcun esito, mentre altri Comuni hanno già definito artisti, calendari e campagne di promozione. È inaccettabile che un evento centrale per il turismo venga gestito con questa leggerezza. Ogni giorno di ritardo significa opportunità perse e prenotazioni mancate». Immediata la replica del presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu. «Da fine novembre e fino all’Epifania - annuncia - avremo oltre 45 giorni di eventi: mercatini di Natale, pista del ghiaccio, iniziative artistiche per grandi e piccini. Abbiamo triplicato il budget dedicato all’intrattenimento per le famiglie e una campagna marketing regionale e nazionale partirà a breve. Non ci siamo distratti, ma concentrati sulla qualità complessiva dell’offerta». Il presidente della Fondazione scioglierà le riserve sull’artista del 31 dicembre solo a tempo debito e comunque entro un paio di giorni, appena verrà firmato il contratto. «Non è una gara a chi annuncia per primo: l’obiettivo è che, con le diverse offerte musicali, qualcuno dalla penisola scelga la Sardegna per il suo Capodanno», tiene a sottolineare Graziano Porcu. Intanto una delle conferme è la pista di pattinaggio su ghiaccio a Largo Lo Quarter, dal 23 novembre al 6 gennaio.

Doppietta a Olbia

A Olbia si stringono le trattative intorno all'artista che salirà sul palco dopo Marco Mengoni e il brindisi di mezzanotte. La macchina organizzativa è in cerca del nome del secondo ospite che farà cantare la piazza fino all'alba. Due gli artisti in ballo: forti dell'ultimo duetto, Mengoni potrebbe lasciare il palco su un molo dell'Isola bianca ad Annalisa che, però, avrebbe già declinato l'invito di altre piazze italiane. A salutare il 2026, dopo lo spettacolo pirotecnico sul golfo, potrebbe essere Lazza, il rapper milanese di casa al Red Valley Festival.

