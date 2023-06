Alghero, in pista Ita e AeroItalia 

Sono Ita Airways e AeroItalia a contendersi nuovamente le due rotte agevolate in regime di continuità territoriale per Roma e Milano. Durante la seduta pubblica del seggio di gara per l’apertura delle buste pervenute con le offerte delle compagnie, per entrambe le rotte si sono presentati i due vettori che già oggi gestiscono il servizio con AeroItalia su Alghero-Roma e viceversa e Ita Airways su Alghero-Milano e ritorno.

I tempi

L’assegnazione provvisoria da parte della commissione di gara, avverrà probabilmente oggi, serviranno poi i trenta giorni di legge prima di assegnare definitivamente le rotte. Nel frattempo tutti i vettori europei, anche chi non ha presentato offerte ieri, potranno presentare le offerte per accettare gli oneri di servizio senza compensazione economica entro il 27 settembre.

Ora ad Alghero è in corso un appalto con una durata ridotta rispetto agli altri due aeroporti sardi: alla chiamata dello scorso dicembre non rispose nessuno. E per la successiva procedura negoziata, quella attualmente in vigore, l’Ue impose un orizzonte temporale di otto mesi. Così la Regione ha dovuto pubblicare un bando “ponte” per coprire il periodo dal 29 ottobre 2023 al 26 ottobre 2024, termine di scadenza negli aeroporti di Cagliari e Olbia.

I numeri

Complessivamente l’assessorato ha messo sul piatto circa 9 milioni di euro (5,8 per i collegamenti con Roma e 3,3 per quelli con Milano). «Abbiamo mantenuto l’impegno con Alghero, con il territorio e con tutta la Sardegna - ha sottolineato l’assessore dei Trasporti Antonio Moro a margine della seduta pubblica - siamo passati nell’arco di sei mesi da zero offerte a quattro. Ringrazio AeroItalia e Ita per l’attenzione dimostrata e per la volontà di mantenersi sul mercato dei cieli sardi - ha aggiunto Moro -, credo che abbiamo anche restituito una certa credibilità alla Regione, non ricordo gare che si sono concluse quattro mesi prima della scadenza del precedente bando».

Per il segretario generale della Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu «adesso la Regione dovrà fare in maniera che le compagnie che si sono candidate ed hanno partecipato alla gara, non solo abbiano i requisiti previsti ma, che questi vengano rispettati. Fino ad ora, infatti, non sempre le compagnie aeree sono state all’altezza su cambi e acquisto biglietto o per le liste di attesa prioritarie».

