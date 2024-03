Alghero, il ko vale un punto 

Alghero. Sconfitta onorevole per l'Amatori Alghero, che nella Serie A di rugby perde 27-20 sul campo dell'Unione Monferrato, tornando in Sardegna con un punto. Nel primo tempo, al piazzato di Giovanni Cipriani i piemontesi rispondono con tre mete (due trasformate). La meta di Fusco manda le squadre al riposo sul 19-8. Nella ripresa, padroni di casa sul 27-8 con un piazzato e una meta, ma il XV di coach Marco Anversa non molla e marca la meta con Michele Canulli prima (trasformata da Cipriani) e Francisco Stavile Bravin poi. Serrate finale, ma l'aggancio sfuma. Sono sedici (su altrettanti match disputati in stagione) le sconfitte algheresi).



