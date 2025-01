«Alghero ha fatto scuola, collaboriamo» 

Andato in archivio il Capodanno, già si pensa al prossimo. Nel nord ovest tra Alghero, Sassari e Castelsardo, la notte di San Silvestro sono state circa 50mila le persone che hanno affollato le piazze per i concerti di Negramaro, Gianna Nannini e Elodie e Irama. Ovunque è stato un successo, ma con qualche distinguo, perché ad Alghero, per esempio, lo scorso anno le presenze erano state esattamente il triplo: 60mila a fronte delle 20mila “registrate” approssimativamente martedì notte. La concorrenza di Sassari e Castelsardo, con le loro proposte di altissimo livello, hanno evidentemente sottratto numeri alla regina del Capodanno in musica dal 1995.

I sindaci

«Il format lanciato dalla città di Alghero ha raggiunto un livello qualitativo e quantitativo elevato su tutto il territorio regionale, – commenta il sindaco Raimondo Cacciotto – Alghero ha fatto scuola. Dobbiamo ora innovare l’offerta, integrarla con i nostri attrattori ambientali e culturali. È impellente estendere la riflessione a livello di area vasta per una offerta turistica integrata, complementare e non concorrenziale. Dobbiamo coinvolgere la società di gestione dell’aeroporto, le compagnie, il sistema delle imprese, la Regione e i Comuni della Città metropolitana». Un pensiero condivisibile, ma fino a un certo punto, anche per l’assessore al Turismo di Castelsardo, Giuseppe Ruzzu, che però non cambierebbe una virgola per la notte di fine anno. «La nostra formula è vincente e non intendiamo stravolgerla. È una questione di immagine. Ben vengano tutte le iniziative collaterali, in sinergia con il territorio. Ma per il Capodanno ognuno deve fare da sé». Il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, soddisfatto per il suo Capodanno rock, ritiene invece si possa ragionare «con largo anticipo per una programmazione condivisa» in modo da convincere i visitatori a trascorrere qualche giorno in più nel Nord dell’Isola.

La Regione

L’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, che ha cercato di garantire oltre che i finanziamenti anche una regia dei Capodanno di Sardegna (ben 18), spiega che la Regione sta già costruendo un “prodotto unico”. «Mi pare sia stato un grande successo, – sostiene – l’obiettivo ora è consolidare la Sardegna, grazie ai suoi eventi e al suo clima, come meta di turismo invernale. Lo abbiamo fatto per il Capodanno e non mi pare ci siano state sovrapposizioni: più eventi ci sono e più si arricchisce l’offerta. Lavoreremo in questo senso anche per il Carnevale, la Pasqua e così via. La formula migliore poi ciascun Comune la valuterà secondo ciò che avrà da offrire».

