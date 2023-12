Alghero, festa formato famiglia 

Ad Alghero il Capodanno è “family”, pensato anche per i più piccoli, con laboratori didattici, attività ludiche e persino un baby parking proprio sotto il palco del Piazzale della Pace, teatro dei festeggiamenti. È la novità di quest’anno, per permettere anche a chi avesse dei bambini al seguito, di godersi senza pensieri i concerti di fine anno. E non poteva essere diversamente nella prima città d’Italia, fuori dal Trentino, ad aver ottenuto la certificazione di “Comune amico della famiglia”.Verrà allestito un gazebo per ospitare i bimbi a ridosso del palco, – conferma Andrea Delogu, presidente della Fondazione Alghero – con operatori e operatrici qualificate, in modo da offrire ai genitori un luogo sicuro per i loro figli e consentire a tutti di assistere agli spettacoli in tranquillità». Il servizio sarà attivo per le serate del 30 e 31 gennaio, in occasione del party “Voglio tornare negli Anni ‘90” e per il concerto di Luciano Ligabue, la notte di San Silvestro. Una iniziativa particolarmente gradita che debutta come esperimento per il Cap d’Any de l’Alguer numero 28 ma che verrà riproposta anche per altre manifestazioni.

Il Capodanno dei bambini

Non solo. Il primo gennaio ad Alghero taglia il nastro anche l’edizione numero zero del “Capodanno dei bambini”, nel pomeriggio, a cura di RM Management, all’interno dell’ex mercato Ortofrutticolo, con il laboratorio creativo degli elfi, fiabe interattive, giochi musicali e baby dance. Intanto la “Casa di Babbo Natale”, allestita fino a ieri nella Torre di Sulis, ha registrato migliaia di visite. Nella sua calda e accogliente dimora tutti i bambini sono stati accolti da un elfo che ha regalato loro un palloncino biodegradabile. Il grande vecchio, invece, ha raccolto le letterine e donato a ogni piccolo ospite una pergamena. Anche i musei cittadini aprono le porte ai piccoli visitatori con percorsi guidati e attività didattiche, gratuite su prenotazione. Il 3 gennaio il Musa, il Museo Archeologico, dalle 16.30 proporrà un laboratorio sulla tecnica del mosaico rivolta ai bimbi dai 5 ai 10 anni.

La Befana in piazza

A breve arriverà la Befana e in Largo San Francesco, la mattina del sei gennaio, andrà in scena Les Estrenes, la Festa dels Reis d’Orient, a cura dei gruppi scout Agesci Alghero 2, Alghero 4 e 4Vents. I bambini gireranno per la piazza con delle arance tra le mani, per accogliere le monete donate dai più grandi. Gli spiccioli, i menuts, vengono inseriti all’interno dei tagli praticati nella scorza dell’agrume. Lo scopo della manifestazione è mantenere viva una festa che ha accompagnato generazioni di algheresi, con un'attenzione particolare alla lingua. L’accompagnamento musicale sarà infatti di Angel Maresca con un repertorio di canzoni natalizie della tradizione algherese. Nel pomeriggio, invece, La Nuova Piccola Compagnia, in collaborazione con il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Sassari, intratterrà i più piccoli con lo spettacolo “Din Don Dan Dirindondella sas paristorias de Pimpirionedda”, dalle 17, in Piazza Pino Piras. Fiabe di altri tempi, antiche storie e leggende della terra sarda, un patrimonio di racconti orali che sarà protagonista nell’ultimo giorno di festeggiamenti.

Una festa per tutti

«Abbiamo voluto che il lungo mese di eventi potesse andare incontro alle esigenze di tutti, non solo dei giovanissimi, dunque, ma anche e soprattutto dei bambini che, tra l’altro, più di altri sentono le festività natalizie», commenta il sindaco Mario Conoci: «Ci sono tante attività per i più piccoli e così per le famiglie che vengono messe nelle condizioni di godere degli appuntamenti con la musica e lo spettacolo in sicurezza e tranquillità», prosegue il primo cittadino. Un servizio navetta farà spola tra le tre grandi aree parcheggio fuori città e il Piazzale della Pace, cuore dei festeggiamenti. Firmate pure due ordinanza per vietare l’uso del vetro da asporto e il lancio di petardi, una accortezza quest’ultima, pensata per evitare stress «agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici e agli animali».

