Alghero e Usinese fanno felice la Nuorese 

Alghero 3

Usinese 3

Alghero (4-3-1-2) : Secchi, Dore, Masala (24’ st Manunta), Sini (43’ st Paolo Carboni), Mereu, Urgias, Sasso (24’ st Meloni), Mula (30’ st Feliz Rabacal), Franchi, Marco Carboni, Baraye. In panchina Marcomini, Giorgi, Fois, Spiri, Stumpo. Allenatore Alessandro Piras.

Usinese (4-4-2) : Tanca, Michele Saba, Spanu, Daga, Cavaglieri, Sanna, Ferranda (17’ st Capra), Tedde, Fabio Mura (21’ st Foddai), Luiu, Domenico Saba (43’ st Panzali). In panchina Caboni, Oggiano, Antonio Mura, Delrio, Nieddu, Porcu. Allenatore Giuliano Robbi.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Reti : 20’ Franchi, 26’ Tedde, 4’ st Spanu, 7’ st D. Saba, 32’ st Baraye, 46’ st Feliz Rabacal.



Alghero. Finisce 3-3 l’anticipo del girone B tra Alghero e Usinese. Grande cuore dei padroni di casa, che recuperano dall’1-3 nell’ultimo quarto d’ora nonostante l’inferiorità numerica. Rimpianto per gli ospiti, che sono primi ma avrebbero potuto staccare gli avversari nella corsa verso il salto di categoria e oggi potrebbero essere scavalcati dalla Nuorese.

Buon avvio dell’Usinese, ma il vantaggio è giallorosso. Al 20’ Baraye serve Franchi che, appena dentro l’area, fa partire un diagonale rasoterra di destro che supera Tanca. Sei minuti dopo l’Usinese pareggia: punizione di Luiu che scavalca la barriera e va verso l’angolino basso, Secchi ci arriva ma respinge corto e Tedde è il più lesto ad avventarsi sulla sfera per il tap-in vincente.

In avvio di ripresa un tiro-cross velenoso di Michele Saba sorprende Secchi, che si salva con l’aiuto della traversa ma non può niente sul tocco sottomisura di Spanu. L’Usinese cala il tris al 52’ con Domenico Saba, che batte Secchi in uscita sul traversone dalla destra di Michele Saba. L’Alghero non molla e al 78’ accorcia le distanze con Baraye, che insacca di testa su cross dalla destra di Manunta, entrato otto minuti prima. Passano due minuti e i padroni di casa restano in dieci per la doppia ammonizione rimediata dallo stesso Manunta. E, a tre minuti dalla fine, Masala, in panchina, viene espulso per proteste.

Ma la sfida non è finita e i giallorossi trovano il pari nel primo minuto di recupero: Marco Carboni entra in area e mette in mezzo per Feliz Rabacal, che timbra il 3-3.



