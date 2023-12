Alghero e Olbia, sfida nella notte più lunga 

Fuochi d’artificio o no, da Zucchero e Salmo a Ligabue continuando con Nek e Renga e per finire con Mahmood, per la notte di San Silvestro le piazze del nord Sardegna si trasformeranno in un grande palcoscenico di festa, musica e spettacolo. Il conto alla rovescia è cominciato. La novità per Alghero sarà l’addio al tradizionale spettacolo pirotecnico e il lungo weekend di eventi nel piazzale della Pace, tre serate dal 29 al 31, prima dell’atteso concerto di Ligabue, il rocker emiliano che salirà sul palco dieci minuti dopo la mezzanotte. La festa per il Cap d’Any de l’Alguer comincia domani col triplo concerto di Anna, Noyz Narcos e Guè. Sabato ad animare la piazza sarà la dance anni '90, e domenica 31 spazio al live dj set di Nikki e dj Aladyn di Radio Deejay prima di Liga.

Olbia mantiene la formula tradizionale con un Capodanno firmato da Zucchero che al molo Brin si esibirà intorno alle 22, in una tappa inserita nel suo tour mondiale, e accompagnerà il pubblico fino allo spettacolo dei fuochi sul mare, una cornice ai rintocchi della mezzanotte e allo spettacolo di Salmo, il rapper padrone di casa che aprirà le porte al 2024.

A Sassari il cuore delle celebrazioni sarà piazza d’Italia, dalle 19 alle 21 trasformata in un polo di musica dalle band locali. Poi dj sino alle 23 prima di lasciare la scena ai due big Nek e Renga sul palco fino 23.55 per il countdown, poi ancora musica con i due artisti. Castelsardo non rinuncia ai fuochi d’artificio preludio all’entrata in scena di Mahmood, l’artista di origini sarde protagonista sotto le mura del Castello dei Doria. (m.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA