Alghero e Olbia, mobilitazione 

Il sistema sanitario territoriale e ospedaliero del Nord Sardegna è in stato comatoso e si moltiplicano le iniziative di forte contestazione della Regione e del management sanitario. A Olbia è scontro frontale ormai tra i sindacati e il direttore sanitario, Marcello Acciaro. Ad Alghero il centrodestra si sta mobilitando per sostenere per l’ospedale Marino.

Olbia verso lo sciopero

In Gallura lo scontro tra sigle sindacali del personale sanitario e Asl è alla stretta finale. Nei giorni scorsi si è conclusa senza alcun accordo la procedura, davanti alla prefetta di Sassari, Grazia La Fauci, per riavvicinare le parti. Cgil, Uil e Nusind hanno comunicato che nei prossimi giorni renderanno nota la data dello sciopero. Ed è la seconda giornata di astensione dal lavoro nel giro di pochi mesi. I sindacati (i segretari Jessica Cardia, Paolo Dettori, Vito Langiu e Achille Caddeo) contestano le scelte organizzative che riguardano i tre ospedali galluresi e la rete territoriale. Attacco particolarmente duro anche nei confronti della Regione per quanto riguarda la situazione del Pronto soccorso di Olbia, di fatto senza medici e prossimo alla chiusura notturna. Intanto il consigliere regionale 5Stelle, Roberto Li Gioi, ieri ha chiesto il commissariamento dell’Asl Gallura.

Alghero

Il Punto nascita (chiuso dal novembre 2023) e la Pediatria di Alghero ieri sono stati al centro dei lavori della commissione Sanità presieduta dal consigliere Christian Mulas, con la partecipazione di numerose associazioni. Gli interventi di adeguamento del blocco nascita non sono ancora terminati ma la riapertura non dipenderà tanto dalle difficoltà strutturali, ma dalla capacità di reperire dei pediatri. Stesso discorso per il reparto di Pediatria che, al momento, sta funzionando solo durante il giorno, mentre dalle 20 in poi occorre rivolgersi all’ospedale di Sassari. Intanto il centrodestra algherese è pronto a scendere in piazza per difendere l’ospedale Marino. «La Regione intende andare avanti con lo sfratto dell’Aou e il trasferimento dell’ospedale alla Asl. Con l'unico obbiettivo di commissariare le aziende sanitarie». Michele Pais, Marco Tedde, Alessandro Cocco e Lelle Salvatore si dicono «oggettivamente preoccupati dal “disarmo” messo in campo dalla Regione» anche perché «in questi anni l'attività dell’ospedale Marino è cresciuta esponenzialmente».

