Alghero e Domus, il duello continua 

Dieci gol dell'Alghero, undici reti del Domus Chia. Prosegue il duello a distanza tra la prima e la seconda in classifica del campionato di C1. L'Alghero capolista si è confermata nuovamente con il 10-2 sul Futsal 4 Mori. Una doppietta a testa per Pilo e Fiori, in gol Russu, Demartis, Pica, Canu, Palermo e Becca. Dietro, a due punti di distanza, resta il Domus Chia che ha sconfitto 11-0 in trasferta lo ZB Iron Bridge. Protagonista Tiago Ganzo Ribas con cinque reti. La tripletta di Granella, la doppietta di Murgia e il gol di Pireddu completano il tabellino.

Terzo posto consolidato per il Città di Cagliari con il 7-4 sul campo della Villacidrese firmato dalla tripletta di Tricarico e dalle doppiette di Infantino e Paderi. Si tratta dell'ottava vittoria per la squadra di Pitzalis, che tornerà in campo domani per l'andata dei quarti di finale della fase nazionale di Coppa Italia di C1 contro i liguri del Rapallo.

Nei due anticipi del venerdì, il Mogoro ha battuto 9-4 l'Oristanese con la tripletta di Rocha e i gol di Sardu, Serra, Murgioni, Porru, Fois e Teribint. Il Parco Cross Città di Serrenti ha vinto 5-3 contro il Villasor con le doppiette di Melis e Onnis e il gol di Gariazzo. Sabato, l'Ichnos Sassari si è imposto 8-4 a Villaspeciosa con le doppiette di Foris e Paganini e le reti di Navarro, Medon, Dessanti e Carta, mentre la San Sebastiano Ussana ha battuto 7-1 in trasferta la Dym Sport con la tripletta di Piras e i gol di Cabitza, Serra, Saddi e Deiana.

