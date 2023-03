Alghero e Domus avanti a suon di gol 

A quattro giornate dalla fine del campionato di C1 prosegue a suon di gol il duello a distanza tra la capolista Alghero e il Domus Chia, secondo. Le due formazioni sono andate a segno sette volte contro le rispettive avversarie. Nell’anticipo di venerdì il Domus Chia ha battuto 7-1 la Dym Sport con la tripletta di Murgia e i centri di Tatti, Granella e Pireddu, oltre a un’autorete. Sul campo dell’Oristanese l’Alghero si è imposta per 7-4 con il poker di Molina, la doppietta di Fiori e la rete di Becca. I catalani conservano il vantaggio di due punti sul Domus.

Terza posizione per il Città di Cagliari che in casa ha battuto 4-0 lo ZB Iron Bridge grazie ai gol di Versace, Tricarico, Piddiu e Demurtas. La squadra di Pitzalis era reduce dal successo infrasettimanale ottenuto nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Rapallo per 2-1 firmato da Piddiu e Tricarico. Domani il match di ritorno in Liguria.

In zona salvezza, successo prezioso per il Villasor che in casa batte il Mogoro per 4-2 con la doppietta di Cogotti e i gol di Tassi e Secci. Ne approfitta la San Sebastiano Ussana, che accorcia sulla zona playoff grazie al 7-4 sul Serrenti firmato dalla tripletta di Piras, un autogol e le reti di Perra, Medda e Cadoni. Successo esterno per il Villaspeciosa che batte 5-3 il Futsal 4 Mori con la doppietta di Meloni e i gol di Loi, Cabras e Mulas. A Sassari la Villacidrese supera 4-2 l’Ichnos con la doppietta di Pittau e i gol di Manca e Deiola.

