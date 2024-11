Alghero e Capoterra cercano punti in casa 

Dopo la pausa per i test match della Nazionale, riprendono i campionati di rugby e le due squadre sarde in lizza sono attese, alle 14.30, da impegni casalinghi.

In Serie B, l'Amatori Capoterra riceve la visita dell'Ivrea al Comunale di Via Trento. Si affrontano due squadre con morale e classifica diversa: i padroni di casa arrivano dalla terza sconfitta consecutiva, 27-17 a Cernusco sul Naviglio, risultato che li relega al quartultimo posto. Quarta piazza dopo la vittoria 15-14 a Varese per i piemontesi. Il match casalingo è atteso con attenzione dal XV di Garau e Ambus, perché da questa sfida casalinga si può ripartire verso i piani alti della classifica. Arbitrerà il signor Massimiliano Dui di Nuoro.

In A, l'Amatori Alghero ospita il Piacenza a Maria Pia. I ragazzi di coach Marco Anversa, sesti in classifica e tutti a disposizione, sono reduci dal 24-20 subito in casa del Cus Milano, mentre il XV piacentino, quinto con un punto di vantaggio sulla compagine algherese e matricola terribile dopo il successo dello scorso anno nel campionato di B, ha subito un pesante 40-19 a domicilio per mano del Parma. Occasione buona per gli algheresi, di guadagnare una posizione superando proprio gli avversari di giornata. Dirigerà l'incontro il signor Lorenzo Pedezzi di Brescia.



