Alghero e Arzachena in rete a Sorrento 

I delegati al Turismo e all’Ambiente dei Comuni di Arzachena e Alghero si sono uniti agli amministratori del network G20Spiagge, che ha fatto tappa a Sorrento, per lavorare alla nascita del primo hub nazionale per la salvaguardia dell’ambiente delle destinazioni marine italiane. Per la Gallura c’erano l’assessora al Turismo Claudia Giagoni e il titolare della delega all’Ambiente Michele Occhioni, mentre dalla Riviera del Corallo è intervenuto l’assessore Raniero Selva.

Clima, rifiuti, erosione, traffico, gestione delle risorse: i temi affrontati durante il summit campano con 80 delegati da tutte le comunità marine. «Per parlare di tutela dell’ambiente e di rischio erosione costiera, a Sorrento abbiamo presentato il caso di Capriccioli. Dal 1945 ad oggi il litorale ha subito significativi cambiamenti, passando da un'area incontaminata e poco frequentata a una delle principali destinazioni turistiche della Sardegna», riferiscono Giagoni e Occhioni. Le passerelle in legno, la costante raccolta differenziata dei rifiuti, la rimozione manuale della posidonia e l’installazione di corde salvadune, sono alcune delle azioni già messe in campo. Intanto si sta avvicinando la data del G20S organizzato ad Alghero, dal 14 al 16 maggio e il territorio si sta preparando all’evento con una serie di workshop. (c.fi.)

