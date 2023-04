Alghero, dubbi sul gestore unico 

Anche il consigliere regionale di Forza Italia, Marco Tedde, spinge perché le istituzioni e le forze politiche e sociali vigilino sui prossimi passi. «È fisiologico che la Sogeaal abbia interesse a far crescere i flussi di passeggeri nello scalo algherese, a sostenere lo sviluppo dell’aeroporto di Alghero e a creare ricchezza per il territorio. Ma occorre da parte della Regione una vigilanza attenta sulle dinamiche aeroportuali dello scalo algherese, che è il più fragile dei tre aeroporti isolani», avverte l’ex sindaco di Alghero. Un’alta sorveglianza, insomma, «dall’interno del cda della società di gestione – precisa Tedde - ma anche, e soprattutto, come regolatore politico e soggetto istituzionale che agisce per creare un nuovo sistema del trasporto aereo, con l’adozione del Piano regionale dei Trasporti. Credo che il presidente Solinas debba sollecitare il Fondo proprietario della Sogeaal affinché assuma impegni concreti, e scritti, sul futuro dello scalo algherese. Quegli impegni che, purtroppo – conclude Marco Tedde - non hanno visto la luce allorché nella precedente legislatura la maggioranza azionaria fu ceduta alla F2i».

Inutile piangere sul latte versato. Il sindaco Mario Conoci sta seguendo il processo di fusione dei due aeroporti del nord Sardegna, Alghero e Olbia, e da questa delicata operazione si aspetta «un rafforzamento del sistema, specialmente per quanto riguarda il Riviera del Corallo, che dovrà essere in grado di affrontare le sfide dei mercati internazionali». Il primo cittadino algherese non è pregiudizialmente contrario al matrimonio tra Sogeaal e Geasar, «ma è sacrosanto che la Regione sia messa al corrente di ogni aspetto, con la massima condivisione e trasparenza. Questo è il punto essenziale».

«La vendita della Sogeaal ai privati è stata una scelta del passato della quale io, personalmente, non ero assolutamente convinto. Ma ora non è possibile tornare indietro. Si può però cercare di capire dove stiamo andando, con la condivisione del Piano industriale e degli investimenti programmati. Una richiesta più che legittima».

«La vendita della Sogeaal ai privati è stata una scelta del passato della quale io, personalmente, non ero assolutamente convinto. Ma ora non è possibile tornare indietro. Si può però cercare di capire dove stiamo andando, con la condivisione del Piano industriale e degli investimenti programmati. Una richiesta più che legittima».

Non si può tornare indietro

Inutile piangere sul latte versato. Il sindaco Mario Conoci sta seguendo il processo di fusione dei due aeroporti del nord Sardegna, Alghero e Olbia, e da questa delicata operazione si aspetta «un rafforzamento del sistema, specialmente per quanto riguarda il Riviera del Corallo, che dovrà essere in grado di affrontare le sfide dei mercati internazionali». Il primo cittadino algherese non è pregiudizialmente contrario al matrimonio tra Sogeaal e Geasar, «ma è sacrosanto che la Regione sia messa al corrente di ogni aspetto, con la massima condivisione e trasparenza. Questo è il punto essenziale».

La Regione nel cda

Anche il consigliere regionale di Forza Italia, Marco Tedde, spinge perché le istituzioni e le forze politiche e sociali vigilino sui prossimi passi. «È fisiologico che la Sogeaal abbia interesse a far crescere i flussi di passeggeri nello scalo algherese, a sostenere lo sviluppo dell’aeroporto di Alghero e a creare ricchezza per il territorio. Ma occorre da parte della Regione una vigilanza attenta sulle dinamiche aeroportuali dello scalo algherese, che è il più fragile dei tre aeroporti isolani», avverte l’ex sindaco di Alghero. Un’alta sorveglianza, insomma, «dall’interno del cda della società di gestione – precisa Tedde - ma anche, e soprattutto, come regolatore politico e soggetto istituzionale che agisce per creare un nuovo sistema del trasporto aereo, con l’adozione del Piano regionale dei Trasporti. Credo che il presidente Solinas debba sollecitare il Fondo proprietario della Sogeaal affinché assuma impegni concreti, e scritti, sul futuro dello scalo algherese. Quegli impegni che, purtroppo – conclude Marco Tedde - non hanno visto la luce allorché nella precedente legislatura la maggioranza azionaria fu ceduta alla F2i».

Elmas non si tocca

Il segretario generale della Filt Cgil, Arnaldo Boeddu, da sempre contrario alla privatizzazione dello scalo di Alghero, oggi accoglie la fusione dei due aeroporti con cauto ottimismo, sicuramente come l’unica chance per rilanciare entrambi gli scali oltre i mesi estivi. «Resta inteso, nel contempo – aggiunge il leader della Cgil Trasporti – si dovrà evitare di privatizzare Elmas. Una regia unica dei tre scali, infatti, non significa un’unica società di gestione». In caso contrario, sempre a giudizio del sindacalista Boeddu, «ci si dovrà rendere conto che le politiche di mobilità delle persone e lo sviluppo sociale ed economico dell’Isola verranno affidati a operatori privati che hanno logiche unicamente di mercato».

Più traffico

Il comparto turistico sta osservando con molta attenzione l’accorpamento delle due società. «Tecnicamente la fusione è la sommatoria di valori, competenze, professionalità e, in questo caso, soprattutto, di traffico aeroportuale», il commento di Stefano Visconti, presidente della Camera di commercio di Sassari e componente del Consiglio di amministrazione Geasar. «Per uno scalo più debole, come quello algherese, ancora da infrastrutturare e irrobustire, – prosegue Visconti - può essere una operazione da valutare. Abbiamo un approccio laico e cerchiamo di mantenerlo pragmatico: le cose si vedranno nel percorso». Peraltro, a novembre scorso il Consorzio turistico del Corallo e le associazioni imprenditoriali erano state convocate per chiedere di investire su Sogeaal: una richiesta che non sembra sia stata accolta bene dal tessuto imprenditoriale locale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata