“Alghero-Donna” Carmen Lasorella tra le vincitrici 

Nel 1995 Carmen Lasorella è stata la prima giornalista ospite dell’edizione numero uno di “Alghero-Donna” e sabato, al Teatro Civico, tornerà per essere premiata ancora, ma questa volta nella sezione Prosa, per il suo romanzo dal titolo “Vera e gli schiavi del terzo millennio” (Marietti 1820). Nella sezione Poesia, invece, il Premio andrà a Antonietta Carrabs, presidente de “La Casa della Poesia di Monza”. Novella Calligaris è stata scelta dalla giuria per la sezione Giornalismo, mentre alla professoressa Giuseppa Tanda verrà assegnato il premio speciale per il progetto Domus de Janas candidato al riconoscimento Unesco.

«Tutte grandi personalità che porteranno sul palco del teatro temi di stretta attualità e forte impegno sociale», ha commentato Neria De Giovanni, presidente della associazione Salpare e anima di “Alghero-Donna”. «Una serata che celebra il talento al femminile», ha aggiunto l’assessore alla Cultura Alessandro Cocco. «Un premio», ha concluso la vice sindaca Maria Grazia Salaris, «che resiste da più di 25 anni e che dà lustro alla nostra città».

Sabato alle 20 la cerimonia. Ad aprire e chiudere la serata in musica sarà Antonello Colledanchise accompagnato da Isa Sanna al violino e Elisa Ceravola al flauto.

