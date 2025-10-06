Alghero domani festeggia gli 80 anni di Silvano Tagliagambe 

L’Università degli studi di Sassari e il Dipartimento di architettura, design e urbanistica (Dadu) celebrano domani al Complesso di Santa Chiara ad Alghero (Aula Lai, gli 80 anni di Silvano Tagliagambe, uno dei più illustri filosofi italiani contemporanei e professore emerito di Filosofia della scienza dell’Ateneo sassarese.

La giornata di studi, in programma dalle 9 alle 19, vedrà la partecipazione di accademici e studiosi di rilievo nazionale che hanno condiviso con Tagliagambe percorsi di ricerca e confronto nei diversi ambiti in cui il filosofo ha lasciato un’impronta profonda. «Tagliagambe – sottolinea il direttore del Dadu, Emilio Turco – ha contribuito in maniera decisiva alla nascita e all’identità culturale e didattica della Facoltà di architettura di Alghero, che ancora oggi porta la sua impronta. La comunità accademica sente forte il dovere di celebrarne il pensiero e la visione».

Nel corso della giornata interverranno, tra gli altri Fabio Bacchini, Giovanni Maciocco, Paola Pittaluga e Paola Rizzi dell’Università di Sassari, Mauro Dorato e Roberto Maragliano dell’Università Roma Tre, Fabrizio Rufo dell’Università di Roma La Sapienza, Dario Giugliano dell’ Accademia di Belle arti di Napoli, Fabrizio Pusceddu dell’Università di Cagliari e Luca Taddio dell’Università di Udine La giornata si concluderà con l’intervento dello stesso Silvano Tagliagambe, che ha compiuto 80 anni il 9 luglio. Allievo di Ludovico Geymonat, laureato in Filosofia e perfezionato in Fisica presso l’Università statale Lomonosov di Mosca, Tagliagambe ha insegnato in diverse università italiane – Cagliari, Pisa, Roma “La Sapienza” – prima di approdare a Sassari, dove ha dato vita a una fertile stagione di ricerca e insegnamento. Autore di oltre quattrocento pubblicazioni, nel 2021 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

L’evento sarà trasmesso anche su Microsoft Teams (codice: 3vm8oif – link diretto).

