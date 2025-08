Alghero, De André canta De André: «Il mio dovere di figlio» 

Un concerto di ricordi e emozioni vestiti di un nuovo arrangiamento. Cristiano De André ha proposto le canzoni del padre con suoni più moderni, intrecci strumentali che aprono nuove prospettive emotive. Senza mai tradire l’anima originale. All’Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero, quasi alla capienza massima, De André canta De André, per la ventisettesima edizione di Abbabula, il più importante festival in Sardegna dedicato alla musica e alle parole d’autore, organizzato dalla cooperativa Le Ragazze Terribili. Un abbraccio ideale fra padre e figlio che ha attraversato generazioni.

«Ciao Alghero! Che meraviglia… siete tantissimi!», ha esordito l’artista. «Io da stasera gioco in casa: ormai vivo qui e si sta bene. C’era qualcuno che diceva “la miglior vita che si può fare è vivere in Sardegna”», ha sorriso citando il padre Fabrizio, di cui ricorrono i 26 anni dalla scomparsa. «È il mio dovere di figlio cantare le sue canzoni. Dare l’opportunità a chi non lo ha visto di sentirle dalla voce di un parente stretto». Nuove sonorità, una band strepitosa e un viaggio che ha preso il via con la poesia della lingua genovese, per poi attraversare i successi più amati: “Don Raffaè”, “Bocca di Rosa”, “La canzone di Marinella”. Tra un brano e l’altro, il cantautore ha svelato anche frammenti della propria vita. «Mio padre mi avrebbe voluto veterinario, forse per proteggermi dal confronto. Il complesso di Edipo lo devi cancellare quando ti trovi in casa uno come lui». E così, fra note, parole e ricordi, Alghero si è trasformata in un grande salotto a cielo aperto, dove il pubblico, emozionato e commosso, ha cantato e applaudito, riconoscendo in quella voce un’eredità preziosa. La musica si è interrotta solo per un minuto, quando Cristiano De André ha invitato il pubblico a unirsi in un minuto di silenzio in memoria delle vittime in Palestina.

Stasera si replica, a Lanusei, per Rocce Rosse Blues. Il progetto musicale approda in Ogliastra per una serata, con inizio alle 21.30, che si preannuncia intensa e coinvolgente. Sul palco Osvaldo Di Dio alle chitarre, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Ivano Zanotti alla batteria. Cristiano De André alternerà chitarra acustica e classica, bouzouki, pianoforte e violino.

