«alghero davanti alle concorrenti» 

Prosegue senza intoppi la marcia dell’Alghero nel girone B di Promozione. La formazione guidata da Mauro Giorico ha ottenuto la sesta vittoria consecutiva superando di misura lo Stintino grazie alla rete del solito Barboza. Alle spalle dei catalani sale al secondo posto il Bosa di Tore Carboni, che ha avuto la meglio su un combattivo Atletico Bono. L’Arzachena, sconfitto nel big match contro l’Usinese, scivola in quarta posizione, agganciato da Bonorva e Coghinas, entrambe vittoriose nell’ultimo turno.

«Favoriti i catalani»

«È un girone estremamente competitivo», commenta Giuseppe Meloni, nuovo allenatore-giocatore dell’Atletico Bono, «il livello si è alzato notevolmente rispetto alla scorsa stagione, che era già di buon profilo. Alghero, Bonorva, Coghinas e Arzachena dispongono di organici importanti e ambiscono apertamente alle prime posizioni. A mio avviso, l’Alghero ha qualcosa in più delle altre».

Il futuro dell’Atletico

Meloni analizza poi la prestazione della sua squadra: «Il nostro obiettivo è conquistare la salvezza, affrontando ogni gara con umiltà. Contro il Bosa abbiamo disputato un’ottima prima ora di gioco, chiudendo il primo tempo meritatamente in vantaggio. Poi, la stanchezza ha avuto la meglio e nel finale abbiamo incassato due reti su palla inattiva. Una sconfitta immeritata. Con alcuni correttivi e tanto lavoro, sono certo che usciremo da questa situazione».

«Segnali positivi»

Sulla stessa linea il dirigente Marco Chessa: «Abbiamo avuto un calo fisico nella seconda parte della gara. Per un’ora abbiamo tenuto testa a un’ottima squadra, mettendola seriamente in difficoltà. Il rammarico è per il finale, influenzato da una condizione atletica ancora non ottimale. Giudico positiva la prova offerta da Meloni, all’esordio: ha giocato una gara di spessore e si è procurato il rigore del secondo vantaggio».

Quelli che sorridono

Oltre ai successi di Usinese, Bonorva e Coghinas, da segnalare anche le vittorie di Campanedda e Thiesi. Primo acuto stagionale per il Li Punti.

