VaiOnline
L’iniziativa.
05 settembre 2025 alle 00:26

Alghero città della pace, incontri e musica 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Musica, libri e momenti di riflessione, eventi uniti nel segno della pace e contro la guerra. Il messaggio è contenuto nel progetto “Alghero città della Pace” , obiettivo al centro delle diverse iniziative in programma in città nel mese di settembre, proposte dalle associazioni e istituzioni religiose in collaborazione con il Comune, Fondazione Alghero, Masci, associazione Maestrale, diocesi, le rappresentanze della borgata di Fertilia e l’ambasciatrice del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, artista candidato al Nobel per la Pace che, sabato dalle 20 nella piazza della Mercede, dialogherà con padre Antonio Spadaro, sottosegretario del dicastero per la Cultura della Santa Sede, in occasione della presentazione del libro scritto insieme, “Spiritualità”. Per il sindaco Raimondo Cacciotto: «Alghero città della Pace è il modo che abbiamo scelto per lanciare un segnale contro le violenze e i conflitti che si perpetuano in tante parti del mondo». Il 12 settembre sarà la volta del concerto dei Gen Rosso, al Quarter, dal titolo “Semina la pace e tu vedrai”, mentre dal 12 al 14 settembre è in programma l’evento Campo “S/Confini di Pace” organizzato dalla Pattuglia nazionale del Masci presso il Centro Pastorale Diocesano di Montagnese. Nel programma rientra anche il progetto FertiliArt 2025–2050. (m.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Porte chiuse ai turisti israeliani

Frederick Bradley: «A Gaza c’è un genocidio, basta con l’indignazione di facciata» 
Francesco Pintore
Santa Teresa Gallura.

«Soldati in ferie nell’hotel 5 stelle»

Tania Careddu
regione

Compensi e politica: aumento ai sindaci di Quartu e Alghero

L’ok in un emendamento notturno proposto da Sorgia (centrodestra) 
Enrico Fresu
Intervista

«Centrodestra unito e pronto al voto: ci sono tanti leader»

Pittalis (FI): candidato FdI? Non è scontato E sul caso Todde Deriu nega l’evidenza 
Roberto Murgia
istruzione

La nuova Maturità: orale con 4 materie e meno commissari

Via libera in Consiglio dei ministri alla riforma del ministro Valditara 
il caso

Online i video delle telecamere di casa

In vendita in un sito i filmati rubati da duemila impianti di sorveglianza 