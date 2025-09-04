Alghero città della pace, incontri e musica 

Musica, libri e momenti di riflessione, eventi uniti nel segno della pace e contro la guerra. Il messaggio è contenuto nel progetto “Alghero città della Pace” , obiettivo al centro delle diverse iniziative in programma in città nel mese di settembre, proposte dalle associazioni e istituzioni religiose in collaborazione con il Comune, Fondazione Alghero, Masci, associazione Maestrale, diocesi, le rappresentanze della borgata di Fertilia e l’ambasciatrice del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, artista candidato al Nobel per la Pace che, sabato dalle 20 nella piazza della Mercede, dialogherà con padre Antonio Spadaro, sottosegretario del dicastero per la Cultura della Santa Sede, in occasione della presentazione del libro scritto insieme, “Spiritualità”. Per il sindaco Raimondo Cacciotto: «Alghero città della Pace è il modo che abbiamo scelto per lanciare un segnale contro le violenze e i conflitti che si perpetuano in tante parti del mondo». Il 12 settembre sarà la volta del concerto dei Gen Rosso, al Quarter, dal titolo “Semina la pace e tu vedrai”, mentre dal 12 al 14 settembre è in programma l’evento Campo “S/Confini di Pace” organizzato dalla Pattuglia nazionale del Masci presso il Centro Pastorale Diocesano di Montagnese. Nel programma rientra anche il progetto FertiliArt 2025–2050. (m.p.)

