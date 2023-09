Alghero chiama e la cultura ispanica risponde con i libri 

Dalla Spagna all'America Latina per parlare di cultura e letteratura, ma anche del cinquantesimo anniversario del golpe militare in Cile. Dal 5 all’8 ottobre Alghero, Sassari e Porto Torres ospitano “Tra due sponde”, sezione ispano-americana del festival letterario internazionale Dall’altra parte del mare, ideato e curato da Maria Luisa Perazzona e Elia Cossu dell'Associazione Itinerandia con la collaborazione dello scrittore e traduttore Bruno Arpaia e di Monica Bedana (traduttrice e direttora della Scuola dell’Università di Salamanca in Italia).

Tra gli ospiti, il madrileno José Ovejero, la basca Edurne Portela, la scrittrice e filologa Irene Vallejo, il poeta Luis García Montero, che con Almudena Grandes ha condiviso venticinque anni di vita, il disegnatore cileno Rodrigo Elgueta con la graphic novel “Gli anni di Allende”, il “fotografo degli scrittori” argentino Daniel Mordzinski, lo scrittore e sceneggiatore Ignacio Martínez de Pisón, la scrittrice e sceneggiatrice cilena Nona Fernandéz, Elisa Guerra, autrice e educatrice messicana eletta nel 2015 “miglior educatrice dell’America Latina”.

Oltre agli incontri letterari, sono in programma il laboratorio di fotografia “Il ritratto e i suoi racconti” di Daniel Mordzinski, il reading di parole e musica “Papyrus” a cura dell’Ensemble Laboryntus, il recital di poesia con musica “Un anno e tre mesi” di Luis García Montero in ricordo di Almudena Grandes. Jorge Coulón Larrañaga, presenterà il libro sugli Inti-Illimani e suonerà coi nuoresi Taifa.

