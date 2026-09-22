Alghero celebra il suo campione 

Una statua per Tore. È il titolo dell’appuntamento tra sport, cultura e storia che sabato prossimo, alle 18, porterà allo svelamento del monumento a Salvatore “Tore” Burruni, campione del mondo di pugilato. «È un omaggio a un illustre algherese, un grande gesto per un grande uomo», dichiarano dalla sede dell’Aps Tore Burruni, l’associazione che, da un’idea tra amici nel 2010 e tanta buona volontà, ha fatto partite l’iter, non semplice soprattutto a livello burocratico. Con l’aiuto di privati e il patrocinio di Comune di Alghero, Fondazione di Sardegna, Fondazione Alghero e Camera di Commercio di Sassari, l’Aps presieduta da Carlo Branca, storico cantore della noble art e dello sport algherese in genere, ha dato mandato allo scultore pavese Antonio De Paoli di preparare un primo bozzetto, presentato a stampa e cittadinanza nel 2023.

I preparativi

Il basamento del monumento è stato piazzato in questi giorni in piazza Sulis, in attesa della suggestiva cerimonia di sabato, con lo sfondo del promontorio di Capo Caccia al tramonto. Cerimonia che dovrebbe vedere tra gi ospiti, oltre ad alcune sorprese, anche Giovanni Branchini, procuratore di grandi calciatori e figlio di Umberto, esperto manager soprannominato “Il Cardinale”, creatore della mitica “Colonia Branchini”, fucina di campioni che accompagnò Burruni nella corsa al titolo iridato, sponsorizzata dalla Gbc, che non ha voluto far mancare il suo sostegno anche in questo momento.

La storia di Tore

Nato nel 1933 ad Alghero, Tore Burruni ha partecipato alle Olimpiadi di Melbourne nel 1956 e, dopo la scalata che lo ha portato prima alla cintura tricolore (nel 1958) e poi a quella Continentale (tre anni dopo, proprio in Riviera del Corallo), nel 1965 ha conquistato il titolo iridato dei pesi Mosca, battendo a Roma il thailandese Pone Kingpetch. Fu il quinto italiano a salire in cima al mondo, dopo Primo Carnera (pesi Massimi nel 1933), Mario D’Agata (Gallo, 1956), Duilio Loi (Welter junior, 1960) e Alessandro Mazzinghi (Medi junior, 1963). A 35 anni, conquistò anche il titolo europeo dei Gallo, ritirandosi l’anno dopo. Per lui, anche un Campionato mondiale militare (1955) e la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Barcellona nello stesso periodo.

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