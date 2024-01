Alghero celebra il maestro della pubblicità Gavino Sanna  

«Qui c’è tutta la mia vita artistica, un lungo percorso dalla prima caricatura che ho realizzato a 13 anni sino ad oggi che di anni ne ho 83, una carriera segnata da grandi soddisfazioni e anche da difficoltà, di fronte alle quali non mi sono mai arreso. Questo insegnamento lo vorrei trasmettere alle nuove generazioni». Fotogrammi preziosi di “Una vita”, la mostra personale del maestro italiano della pubblicità, Gavino Sanna, il creativo sardo dalla matita d’oro che domani alle 18 saluterà l’immenso pubblico, più di 2 mila visitatori che hanno decretato il grande successo della esposizione.

A Lo Quarter di Alghero il suo finissage, la conclusione della mostra inaugurata il 20 settembre scorso, 2 mesi e mezzo di apertura, 81 pannelli, 10 ritratti in bianco e nero e foto simbolo passate alla storia che hanno raccontato la sua vita professionale e la sua arte da pubblicitario. Protagonisti gli studenti delle scuole degli istituti scolastici della Sardegna. «Volevo tornare a parlare con i bambini e i ragazzi e questo è stato il momento più emozionante di questi giorni intensi». Si è commosso quando gli hanno detto che a visitare la mostra sarebbero venuti i bambini della quinta elementare del comprensivo 2 di Alghero, con in mano la sua caricatura. «Una sorpresa, la più grande lezione che ho raccolto in questi giorni sono stati proprio i 40 alunni che hanno ritratto il mio volto, disegni che ho voluto esporre nella mia mostra».

Classe 1940, l’autore delle campagne di Barilla e Mulino Bianco, Rana e Fiat, partito da Porto Torres alla volta di New York gira al largo da internet e dal computer. «Perché questo non è il vostro lavoro», ha detto agli studenti «ma basta il coraggio e il talento per vincere nella vita e dimostrare quello che sapete fare. Non abbiate paura ma abbiate l’audacia di superare le critiche e di dire “questo sono io”». Domani ci saranno il presidente di Fondazione Alghero, Andrea Delogu, e il sindaco, Mario Conoci, a ringraziare l’artista Gavino Sanna, un valore aggiunto per la città e per l’Isola da cui sono giunti i tanti visitatori. Su tutti, Michelangelo Pistoletto.

RIPRODUZIONE RISERVATA