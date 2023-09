Alghero capitale mondiale del beach soccer 

Alghero. Alghero ombelico del mondo del beach soccer mondiale. Da oggi al primo ottobre i due campi sulla spiaggia del Lido San Giovanni ospiteranno la “World beach soccer cup”. La manifestazione è divisa in due parti. Da stamattina a domenica si giocheranno le “Euro beach soccer league Superfinale 2023”, fase finale dei Campionati europei maschili e femminili per le Nazionali; dal 26 settembre all’1 ottobre ci sarà la “World winners cup, il Campionato mondiale per club. L’anno scorso la fase finale si disputò a Cagliari; il prossimo si giocherà ancora in Sardegna ma non è stata ufficializzata la sede.

Il presidente

L’iniziativa, organizzata dal Comitato regionale Figc-Lnd Sardegna in collaborazione con la Beach soccer worldwide, è promossa dall’assessorato regionale del Turismo ed è patrocinata dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero. «Abbiamo un bellissimo ricordo di questa città perché, oltre ad aver portato fortuna sul campo, ha tutti gli ingredienti per soddisfare le esigenze del beach soccer», ha detto Gianni Cadoni, vicepresidente della Lega nazionale dilettanti e presidente della Figc sarda: «In campo ci saranno circa 1.500 atleti supportati da uno staff di 150 collaboratori. Sono convinto che la scelta di organizzare qui gli Europei e i Mondiali sarà premiata dai risultati e dall’apprezzamento generale».

Gli Europei maschili

L’talia maschile, terza nell’ultima edizione, è nel Gruppo A con Grecia (l’avversaria di oggi), Moldavia (domani) e Bielorussia (giovedì). Tutte le partite degli azzurri sono in programma alle 18, ultimo match di giornata. Le prime due dei quattro gironi si qualificheranno per i quarti di finale in programma venerdì. Sabato le semifinali, domenica le finali. Nel Girone B c’è la Svizzera campione, nel C il Portogallo secondo un anno fa, nel D la Spagna quarta.

Gli Europei femminili

Girone A anche per l’Italia femminile, vice campionessa continentale. Giocherà con Svezia (mercoledì alle 16,45) e Repubblica Ceca (venerdì stessa ora). La Spagna campionessa uscente è nel Girone B.

Le partite di oggi

Azerbaijan-Turchia (ore 10,15), Francia-Estonia (11,30), Bielorussia-Moldavia (12,45), Spagna Germania (14), Romania-Svizzera (15,30), Danimarca-Portogallo (16,45), Grecia-Italia (18).

