Alghero capitale internazionale del beach soccer 

Il Mondiale 2026 in Sardegna. È la mission lanciata ieri mattina, durante la presentazione della World Beach Soccer Cup ad Alghero, dal coordinatore nazionale Beach soccer Roberto Desini. «Dopo aver organizzato quattro finali europee e un Mondiale per club penso che ci siano tutte le condizioni e i requisiti per sognare in grande e far ritornare il Mondiale in Italia e, perché no, ad Alghero», dichiara il vicepresidente del Comitato regionale Sardegna Lnd, che prosegue «Sarebbe la location ideale. In questi anni ha dato grandi dimostrazioni dal punto di vista organizzativo e partecipativo. Ci sono tutti gli ingredienti perché la Sardegna e Alghero possano ospitare il prossimo Mondiale di beach soccer». Per il prossimo anno, la competizione iridata è già stata assegnata alle Seychelles, quindi l'obbiettivo è l'edizione 2026, a tredici anni da Ravenna '11, ultima volta del Mondiale in Italia.

Al via gli Europei

E oggi, sotto gli occhi del presidente della Lnd Sardegna Gianni Cadoni, inizia la World Beach Soccer Cup, che fino al 22 settembre farà di Alghero la capitale internazionale del movimento. La manifestazione mondiale ha scelto per il terzo anno la Sardegna come sua sede, dopo l'edizione 2022 a Cagliari e quella dello scorso anno in Riviera del Corallo. Da oggi a domenica 15, si parte con l'Ebsl Superfinal 2024, la fase finale dell'Europeo per Nazionali. Saranno dodici nel torneo maschile e otto nel femminile le venti compagini che si contenderanno i due titoli continentali. Oggi sono in programma otto partite, con l'Italia già protagonista: alle 16.45, la Nazionale femminile sfiderà la Repubblica Ceca (poi giovedì l'Ucraina e venerdì il Portogallo), mentre alle 18, i ragazzi di mister Del Duca, campioni in carica, inizieranno il loro cammino di riconferma affrontando l'Estonia. Per loro, ci saranno anche le sfide con la Germania mercoledì e la Spagna (avversaria dello scorso anno, sconfitta 5-4) giovedì.

Mondiale per club

Da martedì 17 a domenica 22, spazio la World Winners Cup, il Mondiale per Club, che lo scorso anno incoronò nella San Giovanni Arena (1200 posti) il Napoli nel maschile e le ucraine del Mriya 2006 nel femminile. I colori azzurri saranno difesi da Bologna e Naxos nel maschile, e dal Cagliari (terzo nel 2023) nel femminile.



