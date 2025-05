Alghero capitale delle città di mare 

Alghero capitale italiana – da mercoledì a venerdì - con il G20 Spiagge, il network delle comunità marine più visitate del Paese. Sarà l’occasione per delineare un nuovo futuro sostenibile per le coste italiane e sarde, conciliando le esigenze economiche con quelle ambientali. Delegazioni in arrivo da oltre cinquanta località di mare, è la seconda volta che il G20 viene ospitato in Sardegna: nel 2023 il precedente di Arzachena. «Un’occasione importante», dice Raimondo Cacciotto, sindaco di Alghero, «per fare squadra e ritrovarsi a condividere esperienze e buone pratiche».

