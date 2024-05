Alghero, Cacciotto e Tedde alla conquista del Municipio: in corsa 14 liste e 317 candidati 

Due candidati a sindaco e 14 liste per circa 317 aspiranti alla carica di consigliere comunale, personaggi più o meno noti della scena politica che dovranno fare a gomitate per riuscire a ottenere uno scranno nell'aula del municipio.Per la fascia tricolore sono in corsa Raimondo Cacciotto, agronomo, 45 anni, già vice sindaco e consigliere regionale, sostenuto da otto liste: Futuro Comune, Riformiamo Alghero, Città Viva, Movimento 5 Stelle, Pd, Alghero al Centro, Orizzonte Comune e Alleanza Verdi Sinistra.Nel centrodestra c’è invece la candidatura di Marco Tedde, avvocato, 68 anni, già primo cittadino di Alghero nel 2002 e poi nel 2007. Consigliere regionale dal 2014 al 2019 e dal 2022 al 2023. Tedde può contare su sei liste: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc-Patto per Alghero, Psd’Az e Prima Alghero.

La sfida

Ieri, allo scadere della consegna degli elenchi, si è aperta ufficialmente la campagna elettorale per le amministrative di giugno. I primi ad adempiere alla presentazione della lista in Comune, venerdì mattina, sono stati i candidati dell’Udc in condominio con Patto per Alghero.Il grosso dei nomi, invece, è stato consegnato ieri mattina. In corsa vecchie conoscenze della politica locale ma anche tanti giovani con una notevole rappresentanza di donne: circa 130.

Campo largo-centristi

La squadra di Raimondo Cacciotto è il collaudato Campo largo con i centristi. Ed è proprio il supplemento che arriva dai banchi del centrodestra, con la presenza di tre assessori della giunta Conoci (Salaris, Piras e Montis) ad aver complicato le trattative. Ieri la conferenza stampa del Movimento 5 Stelle con i Progressisti, che avevano atteso fino all’ultimo prima di ufficializzare la loro adesione. «Non siamo il movimento del no – ha spiegato il pentastellato Graziano Porcu – e ci è sembrato poco intelligente non provare a far parte di questo Campo largo ampliato». C’erano anche gli assessori regionali Desirè Manca e Gian Franco Satta. Raimondo Cacciotto ha tenuto a ribadire che il faro è sempre stato il bene delle collettività. «Fondamentale è il perseguimento degli obiettivi – ha aggiunto l’assessora Desirè Manca – e non stiamo a guardare da dove provenga ogni singolo candidato». Gian Franco Satta ha parlato di una novità nel panorama regionale, «un patto per il buon governo di Alghero a cui noi pensiamo di poter dare un importante contributo».

Centrodestra-Psd’Az

Marco Tedde è supportato dagli storici partiti del centrodestra più il Partito sardo d’Azione che in zona Cesarini ha deciso di aderire al progetto. Per lui un percorso meno accidentato che gli ha permesso di lavorare fin da subito sui programmi, senza però chiudere le porte a nessuno. Fino all’ultimo il leader azzurro ha atteso il rimpatrio delle forze moderate in quella che lui reputava la loro collocazione più naturale.La coalizione di centrodestra, sardista e civica ha già rilanciato i primi progetti. «Alla luce dei brillanti risultati ottenuti dalla partecipata “Fondazione Alghero” nell’organizzazione di eventi di grande prestigio, è necessario continuare ad investire per garantire che la cultura e i grandi eventi non siano una esclusiva della stagione estiva ma possano coprire l’intero anno. In questa prospettiva è nostra intenzione acquisire un teatro tenda modulare capace di ospitare almeno 1500 spettatori», ha annunciato il candidato Marco Tedde.

