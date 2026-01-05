Alghero-Bonorva vale per i record Usinese a Perfugas 

Gli appassionati di calcio sardo trovano nella loro calza della Befana un appuntamento speciale: oggi si chiude l'andata il Girone B, diciassettesima giornata. Un girone che ha già un padrone chiaro, l'Alghero, che in questa stagione sembra giocare più contro i record da infrangere che contro le avversarie settimanali. Quest'anno in Italia, dalla Serie A alla Promozione, sedici vittorie nelle prime sedici partite della stagione le aveva fatte anche il Soccer Trani (nel girone A pugliese), ma a cavallo di fine anno ha infilato due 1-1 esterni consecutivi, mentre nel girone C siciliano la Santa Venerina insegue con un 14 su 14. Dati simili si registrano in alcuni gironi delle categorie inferiori, ma in ogni caso sono numeri impressionanti quelli collezionati dagli algheresi, che inizieranno il loro 2026 oggi pomeriggio, alle 15, ospitando il Bonorva, terza forza del girone, sul sintetico del “Pino Cuccureddu” di Maria Pia. Sfida impegnativa per i giallorossi, con la vicecapolista Usinese (di scena sul campo del San Giorgio Perfugas) spettatrice interessata. Ozierese in casa contro il Bosa e Luogosanto impegnato a Sassari, sul campo del Li Punti, ma in chiave playoff stuzzica la sfida tra Macomerese e Coghinas. L'Arzachena cerca punti sul campo del Tuttavista Galtellì ultimo della classe. Nella zona calda della classifica, la sfida chiave è tra l'Atletico Bono e il Ghilarza. Chiudono il programma Stintino-Campanedda e Thiesi-Castelsardo.



