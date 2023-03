Alghero, bando per la continuità 

Alghero, via al nuovo bando “ponte” per la continuità territoriale: ieri la Regione ha pubblicato la procedura che consentirà di affidare il servizio per un anno a partire da ottobre, quando termineranno i contratti firmati a febbraio con Ita e AeroItalia. In questo modo le scadenze degli appalti saranno uniformate a quelle degli scali di Cagliari e Olbia. Complessivamente l’assessorato metterà sul piatto circa 12 milioni di euro (8,7 per i collegamenti con Roma e 3,3 per quelli con Milano). Le compagnie avranno tempo fino al 26 giugno per presentare un’offerta. E nel caso il bando dovesse andare deserto (come successo in passato) ci saranno comunque quattro mesi per correggere eventualmente il tiro e avviare nuove procedure.

Attualmente ad Alghero è in vigore un bando con una durata ridotta rispetto agli altri due aeroporti: alla chiamata dello scorso dicembre non rispose nessuno. E per la successiva procedura negoziata, l’Ue impose un orizzonte temporale di otto mesi.

La polemica

Intanto, sul fronte dei trasporti ferroviari l’alleanza Verdi-Sinistra solleva il caso: la Regione non ha partecipato alla seduta della Commissione Trasporti della Camera che sta svolgendo un ciclo di audizioni sull’esame dei contratti di programma stipulati da Mit e Rfi. Lo denuncia la deputata sarda Francesca Ghirra: «La Sardegna non solo non ha partecipato, ma non ha neanche risposto all’invito della Commissione», sottolinea Ghirra, insieme ai Progressisti in Consiglio regionale.

Ma l’assessore ai Trasporti Antonio Moro replica: «La Regione non ha ricevuto nessuna convocazione. Semmai è stata invitata a un incontro con gli stessi temi all’ordine del giorno, convocata per il 3 aprile a Roma. E ci saremo». Il presidente della Commissione Salvatore Deidda (FdI), chiarisce: «Gli inviti sono stati fatti dalla conferenza delle Regioni e la Sardegna non è l’unica che non ha risposto. Le amministrazioni potranno intervenire con una memoria scritta». Ghirra attacca anche sulla rete ferroviaria di Nuoro: «Rimarrà l’unico capoluogo di Provincia privo di una ferrovia, collegata solo da un antico tracciato a scartamento ridotto».