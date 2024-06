Alghero attende il ripescaggio in Eccellenza: «Siamo dentro» 

Alghero. «Penso arriverà la conferma a breve. Sicuramente siamo dentro l’Eccellenza». Nelle parole di Gian Marco Giandon, allenatore del club catalano, c’è tutta la soddisfazione successiva al successo della sua Alghero sul campo dell’Usinese nel ritorno della finale playoff di Promozione. Ora la parola passa alla Figc regionale, che deve ufficializzare il format del massimo campionato isolano per la prossima stagione e, di conseguenza, decidere sull’eventuale ripescaggio, che vede i giallorossi in pole position.

Nel dopo partita giocatori, dirigenza e tifoseria, accorsa in gran numero, hanno festeggiato. «Non so cosa decideranno sul format. Attendiamo l’ufficialità, ma siamo abbastanza sereni», prosegue il tecnico, che ricorda quanto fatto quest’anno: «Un gran risultato dopo un campionato lungo, faticoso, sudato fino all’ultimo. Una stagione regolare sempre a inseguire, con l’obbligo di vincere sempre, soprattutto nella seconda parte». Poi un elogio agli avversari: «Sicuramente l’Usinese lo merita, perché ha fatto questa cavalcata con noi a inseguire la Nuorese. Una squadra di tutto rispetto, una società seria, che ha avuto anche le sue difficoltà. Ne approfitto per mandare un abbraccio a mister Robbi», conclude Giandon rivolgendo un pensiero al suo collega, purtroppo assente nella doppia sfida perché «sta giocando una partita ben più importante».



