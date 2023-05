Alghero apre trenta siti e quattro itinerari 

Trenta siti visitabili nel weekend ad Alghero e quattro itinerari per scoprire la città sotto una luce diversa. La ventunesima edizione di Monumenti Aperti, in programma il 13 e 14 maggio, vedrà impegnati nelle visite oltre mille volontari tra studenti, associazioni e cittadini. Due le novità assolute, con la storica sede della banda musicale Dalerci e le vela latina nella banchina Sanità del porto e quattro itinerari. Uno è dedicato ad Alghero Città del Cinema, curato dalla Società Umanitaria, un altro si snoda tra le vie del centro storico ed è guidato dal comitato Alghero Alguer Vella, poi c’è quello naturalistico dedicato allo stagno del Càlich e, infine, l'itinerario nel quartiere di Sant'Agostino a cura degli studenti e delle studentesse del dipartimento di Architettura con il Ccn Sant'Agostino. A Sassari l’edizione 2023 di Monumenti Aperti, invece, si è già conclusa ed è stata un successo: oltre 30mila firme raccolte nei 39 siti. La scorsa edizione, la prima post-pandemia, aveva registrato 16.854 adesioni. La rete culturale e museale Thàmus del Comune di Sassari segna 1.705 ingressi, mentre il sito con più accessi è stato ancora una volta il Museo storico della Brigata Sassari con 1.602, a seguire Palazzo Quesada di San Sebastiano (Circolo sassarese) con 1.549 e Palazzo Giordano Apostoli con 1.502. (c. fi.)

