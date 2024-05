Alghero, anche Bugno domenica alla Granfondo 

Il conto alla rovescia è iniziato già da tempo ma è arrivato agli sgoccioli: domenica la “Granfondo Andalas Strade Sarde” vivrà la sua prima edizione “maxi”: più grande la distanza (139 km con 2420 metri di dislivello, ma anche 50 km per la non competitiva), più grande il target degli appassionati cicloamatori a cui si rivolge, più grandi le ambizioni di una corsa che ha tutto per poter entrare tra le granfondo più interessanti e caratteristiche del panorama (almeno) nazionale.

Da Ittiri (sede della Cannedu che organizza), la gara si è spostata ad Alghero: ai Bastioni Colombo ci saranno partenza (domenica alle 9) e arrivo, oltre al villaggio gara. Le iscrizioni sul sito stradesarde.it chiudono oggi, anche se chi opta per la non competitiva potrà rivolgersi al quartier generale della corsa sabato dalle 15.30 alle 19.30 e domenica dalle 6.30 alle 8.

Il prologo

Ospite d’onore della manifestazione sarà Gianni Bugno. L’ex due volte campione del mondo parteciperà sabato alle 19 al Caffè Marconi di Ittiri a un incontro aperto al pubblico. Poi domenica canteranno i pedali su un percorso unico, che prevede nove “settori speciali”, tra i km 16 e il km 111: tratti in cemento, in lastricato, sterrato e “muri” con pendenze sino al 20 %. Il tutto inserito in un paesaggio nel quale, dal mare di Alghero ai nuraghi, dalle domus de janas ai centri storici, emergerà la bellezza della Sardegna

RIPRODUZIONE RISERVATA