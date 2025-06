Alghero alza i calici: i vini di ottanta cantine sarde per una settimana da bere 

Cinque consorzi, oltre una ottantina di cantine e il centro storico di Alghero a fare da vetrina per le migliori produzioni enologiche della Sardegna. Al via la seconda edizione di Alguer Wine Week, dal 2 al 6 luglio, una settimana da trascorrere tra le vie strette e acciottolate del quartiere antico, tenendosi stretta la pochette con il calice personale, per degustare il prodotto dei vitigni autoctoni con la guida di esperti sommelier. Ogni piazza dedicata alle degustazioni sarà inoltre arricchita dalla presenza di realtà locali impegnate nella promozione del territorio, affiancate dagli stand del progetto camerale Salude&Trigu. Quest'ultimo animerà gli spazi con un vivace programma di spettacoli, esibizioni culturali e folklore, a cura delle diverse associazioni che fanno parte del network.

I dettagli sono stati illustrati ieri mattina, negli uffici di Porta Terra, con Camera di Commercio di Sassari, Azienda Speciale Promocamera, Comune di Alghero, Consorzio di tutela Vini di Alghero doc, Distretto rurale Alghero-Olmedo e pure il Consorzio turistico Riviera del Corallo che provvederà a comunicare l’iniziativa nei suoi canali per attrarre flussi di vacanzieri. «È un evento di carattere culturale», ha voluto sottolineare il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, mentre l’assessora al Turismo Ornella Piras è convinta che si tratti anche e soprattutto di un nuovo prodotto rivolto ai villeggianti, «un modo per far capire che Alghero non è soltanto mare». Proprio per questo motivo il prossimo anno si tenterà di far slittare la manifestazione al mese di ottobre, in modo da allungare la stagione e non concentrare tutti gli eventi nei mesi più caldi.

Ricco il programma: si inizia con una anteprima già il primo luglio alle 19 nell’Alghero Hall, con un convegno tecnico sulla viticoltura. Mercoledì 2 luglio alle 19, invece, la prima masterclass con degustazioni guidate nel complesso megalitico di Monte Baranta, a Olmedo. Giovedì 4 luglio, ancora, alle 18 un “wine-talk” nelle Tenute Sella & Mosca, per discutere di vino e territorio, mentre alle 19.30 sarà il villaggio nuragico Palmavera a ospitare la seconda masterclass. Nel fine settimana, da venerdì a domenica, si entrerà nel vivo dell’evento, con degustazioni itineranti, tra musica, spettacoli e divertimento. In chiusura ci sarà pure l’opportunità di visitare le cantine di Alghero e dintorni, a bordo di wine-bus, in modo da non precludersi il piacere di assaggiare le produzioni vitivinicole, dal momento che poi non ci si dovrà mettere alla guida. L’Ente camerale e Promocamera, hanno condiviso con l’amministrazione comunale di Alghero l’impegno a sostenere e promuovere iniziative nell’ambito del turismo enogastronomico, finalizzate a favorire attività volte alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico e ambientale del territorio, attraverso la realizzazione di eventi esperienziali che pongano in risalto le eccellenze e le peculiarità locali e proprio in questi giorni si sta definendo un Protocollo d’intesa per la definizione di un programma qualificato e struttur ato di eventi, finalizzato a promuovere la Sardegna con le sue eccellenze agroalimentari, le realtà produttive e le espressioni culturali del nord-ovest dell’Isola.

