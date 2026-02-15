VaiOnline
Al Marongiu.
16 febbraio 2026 alle 00:27

alghero, altra frenata 

La capolista va sotto due volte col Thiesi ma rimonta nel finale 

Thiesi 2

Alghero 2

Thiesi (4-3-1-2) : Mannu, Mandras, Arras, Caria, A. Piga, Canu, F. Trogu, Budroni, Alonso, Figueiras, Foddai (36’ st Moroni). In panchina Unali, Solinas, Piredda, Soggiu, Figus, M. Trogu, M. Piga Allenatore Rassu.

Alghero (4-3-3): Carta, Pinna, Mereu (15’ st Mula), Marcangeli, Baraye, Sanna (40’ st Cossu), Daga (15’ st Fadda), Barboza, Virdis, Roccuzzo, Scognamillo (40’ st Carboni). In panchina Piga, Nieddu, Milia, Martinelli. Allenatore Giorico.

Arbitro : Putzolu di Cagliari.

Reti : pt 7’ Figueiras, 26’ Alonso; st 26’ Fadda, 44’ Baraye.

Thiesi. Il Thiesi assapora l’impresa di battere la capolista Alghero e al Marongiu il 2-2 che ne deriva sta più stretto ai padroni di casa che ai giallorossi, i quali inseguono per l’intera gara e non perdono grazie alla mentalità, consegnata da Giorico ai suoi, del “non mollare mai”.ara si sblocca in apertura: da angolo per l’Alghero, Barboza non trova la deviazione vincente e para Mannu, che rilancia per Figueiras il quale in corsa batte Carta con un perfetto pallonetto.L’Alghero potrebbe replicare immediatamente, ma Scognamillo con la porta sguarnita calcia alto. A colpire è ancora il Thiesi: angolo perfetto di un ispirato Figueiras e colpo di testa vincente di Alonso al 26’.

La reazione

La capolista però non è squadra che si tramortisce facilmente, anche se il Thiesi può recriminare per le occasioni di Alonso, Budroni e Figueiras. La mossa di Giorico, Fadda per Daga, cambia la partita. Al 71’ Baraye si conquista una punizione, Roccuzzo la calcia per Alessio Fadda che irrompe di testa e batte Mannu. Ne ha ancora l’Alghero: Baraye imprendibile sul finale, lanciato da Fadda, vince un rimpallo in area e beffa Mannu per il 2-2: l’imbattibilità è salva e un Thiesi spettacolare raccoglie solo un punto.

